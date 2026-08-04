В нескольких селах Еланецкой громады отключат газ: названы даты

В нескольких селах Еланецкой громады отключат газ. Иллюстративное фото: Getty Images

В Еланецкой громаде в нескольких селах с 10 по 14 августа приостановят газоснабжение. Это связано с подготовкой системы к работе в отопительный сезон.

Об этом сообщили в Еланецком поселковом совете.

Как указано, с 10 августа в 8:00 будет приостановлено газоснабжение в селах Калиновка, Славное и Новоалександровка.

Возобновят газоснабжение по следующему графику:

с. Калиновка — 13 августа с 8:00 до 16:00;

с. Славное и с. Новоалександровка — 14 августа с 9:00 до 14:00.

Напомним, в Еланецкой громаде три гимназии — Великосербуловскую, Новоалександровскую и Ясногородскую — присоединили к местному лицею №1, образовав филиалы. Там обучается небольшое количество учеников. В то же время вопрос о ещё двух гимназиях будет обсуждаться на общественных слушаниях.