 В нескольких селах Еланецкой громады отключат газ: названы даты

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В нескольких селах Еланецкой громады отключат газ: названы даты

У кількох селах Єланецької громади відключать газ. Ілюстративне фото getty imagesВ нескольких селах Еланецкой громады отключат газ. Иллюстративное фото: Getty Images

В Еланецкой громаде в нескольких селах с 10 по 14 августа приостановят газоснабжение. Это связано с подготовкой системы к работе в отопительный сезон.

Об этом сообщили в Еланецком поселковом совете.

Как указано, с 10 августа в 8:00 будет приостановлено газоснабжение в селах Калиновка, Славное и Новоалександровка.

Возобновят газоснабжение по следующему графику:

  • с. Калиновка — 13 августа с 8:00 до 16:00;
  • с. Славное и с. Новоалександровка — 14 августа с 9:00 до 14:00.

Напомним, в Еланецкой громаде три гимназии — Великосербуловскую, Новоалександровскую и Ясногородскую — присоединили к местному лицею №1, образовав филиалы. Там обучается небольшое количество учеников. В то же время вопрос о ещё двух гимназиях будет обсуждаться на общественных слушаниях.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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