В нескольких селах Еланецкой громады отключат газ: названы даты
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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В Еланецкой громаде в нескольких селах с 10 по 14 августа приостановят газоснабжение. Это связано с подготовкой системы к работе в отопительный сезон.
Об этом сообщили в Еланецком поселковом совете.
Как указано, с 10 августа в 8:00 будет приостановлено газоснабжение в селах Калиновка, Славное и Новоалександровка.
Возобновят газоснабжение по следующему графику:
- с. Калиновка — 13 августа с 8:00 до 16:00;
- с. Славное и с. Новоалександровка — 14 августа с 9:00 до 14:00.
Напомним, в Еланецкой громаде три гимназии — Великосербуловскую, Новоалександровскую и Ясногородскую — присоединили к местному лицею №1, образовав филиалы. Там обучается небольшое количество учеников. В то же время вопрос о ещё двух гимназиях будет обсуждаться на общественных слушаниях.
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