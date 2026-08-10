 Сенкевич, Табунщик и Решетилов провели заседание с «молодыми конгрессменами» на берегу Тилигула

  • понедельник

    10 августа, 2026

  • 31.9°
    Пасмурно

    Николаев

  • 10 августа , 2026 понедельник

  • Николаев • 31.9° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 14:10, 10 августа, 2026

Сенкевич, Табунщик и Решетилов провели заседание с «молодыми конгрессменами» на берегу Тилигула

Миколаївські політики діляться порадами з молодими «конгресменами». Фото: Миколаївська ОВАНиколаевские политики делятся советами с молодыми «конгрессменами». Фото: Николаевская ОВА

7–9 августа в Николаевской области прошли региональные молодежные игры Tiligul Games-2026, которые собрали более 350 участников. 8 августа в рамках мероприятия состоялось первое заседание Николаевского регионального молодежного конгресса с участием мэра Николаева Александра Сенкевича, председателя областного совета Антона Табунщика и исполняющего обязанности главы ОВА Георгия Решетилова.

О ходе «Тилигульских игр» сообщили Николаевская ОВА и областной совет. Отдельно о мероприятии рассказал в своем посте мэр Александр Сенкевич.

Керівник партії Руководитель партии «Слуга народа» в Николаевской области Антон Табунщик делится политическим опытом с молодыми конгрессменами. Фото: Николаевская ОВА
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич спілкується з молоддю на Тилігульскому лимані. Фото: Миколаївська ОВАМэр Николаева Александр Сенкевич общается с молодежью на Тилигульском лимане. Фото: Николаевская ОВА
Засідання молодіжного конгресу Миколаївщини на Тилігулі. Фото: Миколаївська ОВАЗаседание молодежного конгресса Николаевской области на Тилигуле. Фото: Николаевская ОВА

Делегаты утвердили четыре постоянные комиссии, сформировали оперативную группу и пресс-службу, а также определили приоритетные направления работы Конгресса на 2026–2027 годы. Комиссии будут работать над вопросами молодежной политики, образования, самореализации и экономических возможностей молодежи, безопасности и национальной устойчивости, ветеранской политики, международного сотрудничества и партнерств.

На мероприятии представители казацкой организации вручили грамоты Георгию Решетилову и Антону Табунщику, а городскому голове Александру Сенкевичу подарили книгу.

Георгій Решетілов отримав грамоту від представників козацької організації. Фото: Миколаївська ОВАГеоргий Решетилов получил грамоту от представителей казацкой организации. Фото: Николаевская ОГА
Момент вручання книги Олександру Сєнкевичу. Знімок з відео: Миколаївська обласна радаМомент вручения книги Александру Сенкевичу. Кадр из видео: Николаевский областной совет
Антон Табунщик отримав грамоту від представників козацької організації. Фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик получил грамоту от представителей казацкой организации. Фото: Николаевский областной совет

Помимо заседания молодежного конгресса, программа Tiligul Games-2026 включала спортивные соревнования, дебаты, тренинги и другие мероприятия. В частности, участники соревновались в украинском рукопашном бое «Спас» в формате «Лава на лаву», принимали участие в регате «Паруса единства» и спортивных эстафетах.

Для молодежи провели дебатный турнир по британскому формату, тренинги по лидерству и командообразованию, а также мероприятия по развитию студенческого самоуправления. На «Ночевке молодежной работы» участники обменивались практиками и наработками для общин.

Tiligul Games-2026 были посвящены Международному дню молодежи. На площадках работали скалодром, аквагрим, мастер-классы и полевая кухня.

Судя по логотипам на баннере мероприятия, «Тилигульские игры» проходили при поддержке правительства Германии, немецкого государственного банка развития KfW, Детского фонда ООН UNICEF и общественной организации «Десятое апреля».

Антон Табунщик та Георгій Решетілов на Тилігулі. Фото: Миколаївська ОВААнтон Табунщик и Георгий Решетилов на Тилигуле. Фото: Николаевская ОВА
Раміль Агабеков та Антон Табунщик разом з іншими учасниками виконують вправи під час розминки. Фото: Миколаївська ОВАРамиль Агабеков и Антон Табунщик вместе с другими участниками выполняют упражнения во время разминки. Фото: Николаевская ОВА
Андрій Скороход, чия ГО отримала 4,1 млн грн від міського департаменту соцзахисту на послуги «асистента дитини» у школах і дитсадках. Фото: Миколаївська ОВААндрей Скороход, чья общественная организация получила 4,1 млн грн от городского департамента социальной защиты на услуги «ассистента ребенка» в школах и детских садах. Фото: Николаевская ОВА
Антон Табунщик разом з молоддю виконує спортивні вправи. Фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик вместе с молодежью выполняет спортивные упражнения. Фото: Николаевский областной совет
Голова фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков та голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик виконують випади. Знімок з відео: Миколаївська обласна радаПредседатель фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Рамиль Агабеков и председатель Николаевского областного совета Антон Табунщик выполняют выпады. Кадр из видео: Николаевский областной совет
Раміль Агабеков та Антон Табунщик віджимаються. Знімок з відео: Миколаївська обласна радаРамиль Агабеков и Антон Табунщик отжимаются. Кадр из видео: Николаевский областной совет
Учасники Tiligul Games. Фото: Миколаївська обласна радаУчастники Tiligul Games. Фото: Николаевский областной совет
Керівник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов під час нагородження переможців. Фото: Миколаївська обласна радаГлава Николаевской ОВА Георгий Решетилов во время награждения победителей. Фото: Николаевский областной совет
Голова партії Председатель партии «Слуга народа» в Николаевской области Антон Табунщик. Фото: Николаевский областной совет
Антон Табунщик у футболці Антон Табунщик в футболке «Спорт для всех». Фото: Николаевский областной совет
Представители партии «Слуга народа» Антон Табунщик и Рамиль Агабеков на Тилигуле. Фото: Николаевский областной совет
Депутат облради від Депутат облсовета от партии «Пропозиція» Александр Мосин. Фото: Николаевский областной совет
Миколаївські політики після засідання молодіжного конгресу: Олександр Сєнкевич, Георгій Решетілов, Антон Табунщик, Раміль Агабеков. Фото: Миколаївська ОВАНиколаевские политики после заседания молодежного конгресса: Александр Сенкевич, Георгий Решетилов, Антон Табунщик, Рамиль Агабеков. Фото: Николаевская ОГА
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та представники Матвіївського будинку культури, які годували учасників матвіївським борщем з бичками. Фото: Миколаївська ОВАМэр Николаева Александр Сенкевич и представители Матвеевского дома культуры, которые угощали участников матвеевским борщом с бычками. Фото: Николаевская ОВА
Учасники Tiligul Games. Фото: Миколаївська ОВАУчастники Tiligul Games. Фото: Николаевская ОВА
Приготування Матвіївського борщу з бичками. Фото: Миколаївська ОВАПриготовление Матвеевского борща с бычками. Фото: Николаевская ОВА
Антон Табунщик під час нагородження переможців. Фото: Миколаївська ОВААнтон Табунщик во время награждения победителей. Фото: Николаевская ОВА
Георгій Решетілов та Антон Табунщик на Тилігулі. Фото: Миколаївська ОВАГеоргий Решетилов и Антон Табунщик на Тилигуле. Фото: Николаевская ОВА
Голова Миколаївської РВА Максим Кошаба, депутат облради Олександр Мосін, заступник голови Миколаївської РВА Раміль Агабеков та громадський активіст Андрій СкороходПредседатель Николаевской РВА Максим Кашуба, депутат облсовета Александр Мосин, заместитель председателя Николаевской РВА Рамиль Агабеков и общественный активист Андрей Скороход
«Слуга народа» Рамиль Агабеков и заместитель председателя Николаевской ОВА Георгий Решетилов. Фото: Николаевская ОВА
Учасники Тилігульських ігор. Фото: Миколаївська ОВАУчастники Тилигульских игр. Фото: Николаевская ОВА
Голова Миколаївської облради Антон Табунщик: Фото: Миколаївська облрадаПредседатель Николаевского облсовета Антон Табунщик. Фото: Николаевский облсовет
Учасники Тилігульських ігор. Фото: Миколаївська обласна радаУчастники Тилигульских игр. Фото: Николаевский областной совет

Напомним, в 2026 году в Николаевской области сформировали консультативный орган молодежного представительства — конгресс. 23 июня 2026 года в Николаеве состоялось учредительное собрание Николаевского регионального молодежного конгресса — тогда Ким принял участие в первом собрании «молодежных конгрессменов» Николаевской области. Этот орган станет частью общеукраинской системы молодежного представительства при президенте Украины.

Уже 9 июля 2026 года Ким утвердил и обнародовал полный состав Николаевского регионального молодежного конгресса.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Александр Сенкевич

Сенкевич объявил победителей конкурса на замещение должностей членов наблюдательного совета «Николаевэлектротранса»
Николаев обратится к донорам с просьбой помочь с восстановлением окон после удара «Шахеда» по лицею № 40
Перед четвертым конкурсом по сортировке мусора Сенкевич заявил, что готов изменить его правила
Реклама
Читайте также:
новости
Департамент соцзащиты Николаева отдаст ₴4 млн за услуги ассистента ребенка общественной организации, созданной месяц назад

Юлия Лукьяненко
новости
Выкрутили лампы и повредили имущество. В горсовете объяснили запущенное состояние укрытия в центре Николаева

Алена Коханчук
новости
На ремонт детского сада «Солнышко» в Коблево потратили ₴80 млн: планируют ещё установить солнечные коллекторы

Юлия Бойченко
новости
В Николаевской области представили проект эффективной сети больниц: как предлагается распределить медицинские учреждения

Алена Коханчук
новости
«В понедельник госпитализировали, во вторник выписали», — депутатка Николаевского облсовета заявила о проблемах, связанных с новыми правилами Минздрава

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Александр Сенкевич

Перед четвертым конкурсом по сортировке мусора Сенкевич заявил, что готов изменить его правила
Николаев обратится к донорам с просьбой помочь с восстановлением окон после удара «Шахеда» по лицею № 40
Сенкевич объявил победителей конкурса на замещение должностей членов наблюдательного совета «Николаевэлектротранса»

Департамент соцзащиты в Николаеве отдаст ₴4 млн общественной организации, созданной месяц назад: аудиторы начали проверку

В парке «Дубки» в Николаеве горит 2 га сухой травы

1 час назад

Выкрутили лампы и повредили имущество. В горсовете объяснили запущенное состояние укрытия в центре Николаева

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Алена Коханчук

Главное сегодня