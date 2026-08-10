Сенкевич, Табунщик и Решетилов провели заседание с «молодыми конгрессменами» на берегу Тилигула

Николаевские политики делятся советами с молодыми «конгрессменами». Фото: Николаевская ОВА

7–9 августа в Николаевской области прошли региональные молодежные игры Tiligul Games-2026, которые собрали более 350 участников. 8 августа в рамках мероприятия состоялось первое заседание Николаевского регионального молодежного конгресса с участием мэра Николаева Александра Сенкевича, председателя областного совета Антона Табунщика и исполняющего обязанности главы ОВА Георгия Решетилова.

О ходе «Тилигульских игр» сообщили Николаевская ОВА и областной совет. Отдельно о мероприятии рассказал в своем посте мэр Александр Сенкевич.

Руководитель партии «Слуга народа» в Николаевской области Антон Табунщик делится политическим опытом с молодыми конгрессменами. Фото: Николаевская ОВА Мэр Николаева Александр Сенкевич общается с молодежью на Тилигульском лимане. Фото: Николаевская ОВА

Заседание молодежного конгресса Николаевской области на Тилигуле. Фото: Николаевская ОВА

Делегаты утвердили четыре постоянные комиссии, сформировали оперативную группу и пресс-службу, а также определили приоритетные направления работы Конгресса на 2026–2027 годы. Комиссии будут работать над вопросами молодежной политики, образования, самореализации и экономических возможностей молодежи, безопасности и национальной устойчивости, ветеранской политики, международного сотрудничества и партнерств.

На мероприятии представители казацкой организации вручили грамоты Георгию Решетилову и Антону Табунщику, а городскому голове Александру Сенкевичу подарили книгу.

Георгий Решетилов получил грамоту от представителей казацкой организации. Фото: Николаевская ОГА Момент вручения книги Александру Сенкевичу. Кадр из видео: Николаевский областной совет Антон Табунщик получил грамоту от представителей казацкой организации. Фото: Николаевский областной совет

Помимо заседания молодежного конгресса, программа Tiligul Games-2026 включала спортивные соревнования, дебаты, тренинги и другие мероприятия. В частности, участники соревновались в украинском рукопашном бое «Спас» в формате «Лава на лаву», принимали участие в регате «Паруса единства» и спортивных эстафетах.

Для молодежи провели дебатный турнир по британскому формату, тренинги по лидерству и командообразованию, а также мероприятия по развитию студенческого самоуправления. На «Ночевке молодежной работы» участники обменивались практиками и наработками для общин.

Tiligul Games-2026 были посвящены Международному дню молодежи. На площадках работали скалодром, аквагрим, мастер-классы и полевая кухня.

Судя по логотипам на баннере мероприятия, «Тилигульские игры» проходили при поддержке правительства Германии, немецкого государственного банка развития KfW, Детского фонда ООН UNICEF и общественной организации «Десятое апреля».

Антон Табунщик и Георгий Решетилов на Тилигуле. Фото: Николаевская ОВА

Рамиль Агабеков и Антон Табунщик вместе с другими участниками выполняют упражнения во время разминки. Фото: Николаевская ОВА

Андрей Скороход, чья общественная организация получила 4,1 млн грн от городского департамента социальной защиты на услуги «ассистента ребенка» в школах и детских садах. Фото: Николаевская ОВА

Антон Табунщик вместе с молодежью выполняет спортивные упражнения. Фото: Николаевский областной совет

Председатель фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Рамиль Агабеков и председатель Николаевского областного совета Антон Табунщик выполняют выпады. Кадр из видео: Николаевский областной совет

Рамиль Агабеков и Антон Табунщик отжимаются. Кадр из видео: Николаевский областной совет

Участники Tiligul Games. Фото: Николаевский областной совет Глава Николаевской ОВА Георгий Решетилов во время награждения победителей. Фото: Николаевский областной совет

Председатель партии «Слуга народа» в Николаевской области Антон Табунщик. Фото: Николаевский областной совет

Антон Табунщик в футболке «Спорт для всех». Фото: Николаевский областной совет

Представители партии «Слуга народа» Антон Табунщик и Рамиль Агабеков на Тилигуле. Фото: Николаевский областной совет

Депутат облсовета от партии «Пропозиція» Александр Мосин. Фото: Николаевский областной совет

Николаевские политики после заседания молодежного конгресса: Александр Сенкевич, Георгий Решетилов, Антон Табунщик, Рамиль Агабеков. Фото: Николаевская ОГА

Мэр Николаева Александр Сенкевич и представители Матвеевского дома культуры, которые угощали участников матвеевским борщом с бычками. Фото: Николаевская ОВА

Участники Tiligul Games. Фото: Николаевская ОВА

Приготовление Матвеевского борща с бычками. Фото: Николаевская ОВА

Антон Табунщик во время награждения победителей. Фото: Николаевская ОВА

Георгий Решетилов и Антон Табунщик на Тилигуле. Фото: Николаевская ОВА

Председатель Николаевской РВА Максим Кашуба, депутат облсовета Александр Мосин, заместитель председателя Николаевской РВА Рамиль Агабеков и общественный активист Андрей Скороход

«Слуга народа» Рамиль Агабеков и заместитель председателя Николаевской ОВА Георгий Решетилов. Фото: Николаевская ОВА

Участники Тилигульских игр. Фото: Николаевская ОВА

Председатель Николаевского облсовета Антон Табунщик. Фото: Николаевский облсовет

Участники Тилигульских игр. Фото: Николаевский областной совет

Напомним, в 2026 году в Николаевской области сформировали консультативный орган молодежного представительства — конгресс. 23 июня 2026 года в Николаеве состоялось учредительное собрание Николаевского регионального молодежного конгресса — тогда Ким принял участие в первом собрании «молодежных конгрессменов» Николаевской области. Этот орган станет частью общеукраинской системы молодежного представительства при президенте Украины.

Уже 9 июля 2026 года Ким утвердил и обнародовал полный состав Николаевского регионального молодежного конгресса.