За неделю в Николаевской области родилось 74 ребенка
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В роддомах Николаевской области с 3 по 9 августа на свет появились 74 ребенка.
Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения.
Среди новорожденных: 31 девочка и 43 мальчика.
Самый низкий вес при рождении — 1770 граммов — был у младенца, родившегося в «Николаевской областной клинической больнице».
Отдельно в горсовете сообщили, что с 31 июля по 7 августа в родильных отделениях Николаева родилось 45 младенцев: 17 девочек и 28 мальчиков.
Напомним, что позапрошлой неделе в Николаеве родились четыре пары близнецов. Всего с 24 по 31 июля в роддомах города появились на свет 62 малыша.
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