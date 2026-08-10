 За неделю в Николаевской области родилось 74 ребенка

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Главная Новости Общество 13:07, 10 августа, 2026

За неделю в Николаевской области родилось 74 ребенка

За тиждень на Миколаївщині народилося 74 дитини. Ілюстративне фото: СуспільнеЗа неделю в Николаевской области родились 74 ребенка. Иллюстративное фото: «Суспильне»

В роддомах Николаевской области с 3 по 9 августа на свет появились 74 ребенка.

Об этом сообщили в областном управлении здравоохранения.

Среди новорожденных: 31 девочка и 43 мальчика.

Самый низкий вес при рождении — 1770 граммов — был у младенца, родившегося в «Николаевской областной клинической больнице».

Отдельно в горсовете сообщили, что с 31 июля по 7 августа в родильных отделениях Николаева родилось 45 младенцев: 17 девочек и 28 мальчиков.

Напомним, что позапрошлой неделе в Николаеве родились четыре пары близнецов. Всего с 24 по 31 июля в роддомах города появились на свет 62 малыша.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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