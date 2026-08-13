В Николаеве прошел городской чемпионат по легкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве состоялся чемпионат области по легкой атлетике среди взрослых, молодежи, юниоров, юношей и девушек. Соревнования стали одним из этапов подготовки спортсменов к чемпионату Украины по эстафетному бегу, который пройдет 17–19 августа в Житомире.

Об этом сообщает «НикВести».

По словам директора МСДЮСШОР по лёгкой атлетике Виталия Коржова, чемпионат стал возможностью для тренеров оценить уровень подготовки спортсменов перед главным стартом в Житомире.

«Сегодня наши тренеры смогли оценить степень подготовки наших воспитанников, чтобы показать максимально хороший результат и занять высокие места, ведь чемпионат Украины — это очень важный старт», — рассказал он.

Для участия во всеукраинских соревнованиях в Николаеве сформировали мужскую, женскую и смешанную эстафетные команды. По словам Коржова, спортсмены уже завершают подготовку к чемпионату Украины.

В Николаеве прошел чемпионат города по лёгкой атлетике. Фото: НикВести В Николаеве прошел чемпионат города по лёгкой атлетике. Фото: НикВести В Николаеве прошел чемпионат города по легкой атлетике. Фото: НикВести

Чемпионат МСДЮСШОР проводится ежегодно перед чемпионатом Украины по эстафетному бегу. В нём принимают участие лучшие спортсмены Николаевской области, которые впоследствии представляют область на всеукраинских соревнованиях.

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В Николаеве прошел чемпионат по легкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по легкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по легкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по легкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по легкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по лёгкой атлетике. Фото: НикВести

В Николаеве прошел чемпионат по легкой атлетике. Фото: НикВести

Напомним, в конце июля 2026 года николаевская легкоатлетка, воспитанница ДЮСШ №5 Яна Руденко завоевала три медали на чемпионате Украины по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения.

Чуть ранее, в июле 2026 года, николаевские легкоатлеты завоевали призовые места на Кубке Украины по лёгкой атлетике, который проходил в Кропивницком.