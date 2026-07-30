Легкоатлетка из Николаева завоевала медали на чемпионате Украины
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Николаевская легкоатлетка, воспитанница ДЮСШ № 5, Яна Руденко завоевала три медали на чемпионате Украины по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения.
Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета.
Отмечается, что соревнования проходили в Ивано-Франковске с 26 по 29 июля.
Спортсменка под руководством тренера Мороза Анатолия Петровича завоевала три награды:
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Метание диска — 1 место (40,51 м);
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Толкание ядра (3 кг) — 3-е место (11,99 м);
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Метание молота — 3-е место (37,56 м);
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Метание копья — 4-е место (34,33 м).
Ранее сообщалось, что в Кропивницком завершился Кубок Украины по лёгкой атлетике, на котором представители Николаевской области завоевали призовые места.
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