 Легкоатлетка из Николаева завоевала медали на чемпионате Украины

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Главная Новости Спорт 23:33, 30 июля, 2026

Легкоатлетка из Николаева завоевала медали на чемпионате Украины

Николаевская легкоатлетка, воспитанница ДЮСШ № 5, Яна Руденко завоевала три медали на чемпионате Украины по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Миколаївська легкоатлетка виборола медалі на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиНиколаевская легкоатлетка завоевала медали на чемпионате Украины. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Отмечается, что соревнования проходили в Ивано-Франковске с 26 по 29 июля.

Спортсменка под руководством тренера Мороза Анатолия Петровича завоевала три награды:

  • Метание диска — 1 место (40,51 м);

  • Толкание ядра (3 кг) — 3-е место (11,99 м);

  • Метание молота — 3-е место (37,56 м);

  • Метание копья — 4-е место (34,33 м).

Ранее сообщалось, что в Кропивницком завершился Кубок Украины по лёгкой атлетике, на котором представители Николаевской области завоевали призовые места.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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