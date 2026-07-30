Легкоатлетка из Николаева завоевала медали на чемпионате Украины

Николаевская легкоатлетка, воспитанница ДЮСШ № 5, Яна Руденко завоевала три медали на чемпионате Украины по лёгкой атлетике среди юношей и девушек 2011–2012 годов рождения.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Николаевская легкоатлетка завоевала медали на чемпионате Украины. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Отмечается, что соревнования проходили в Ивано-Франковске с 26 по 29 июля.

Спортсменка под руководством тренера Мороза Анатолия Петровича завоевала три награды:

Метание диска — 1 место (40,51 м);

Толкание ядра (3 кг) — 3-е место (11,99 м);

Метание молота — 3-е место (37,56 м);

Метание копья — 4-е место (34,33 м).

Ранее сообщалось, что в Кропивницком завершился Кубок Украины по лёгкой атлетике, на котором представители Николаевской области завоевали призовые места.