Николаевская велосипедистка Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника на соревнованиях в Италии: продолжается сбор средств на лечение
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Николаевская велосипедистка, мастер спорта Украины международного класса и спортсменка национальной сборной Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника во время международных велогонок в Италии. Для спортсменки организован сбор средств на лечение и реабилитацию.
Об этом сообщают представители спортивного сообщества, призывая неравнодушных поддержать спортсменку.
Анна Колижук — мастер спорта Украины международного класса по велоспорту, член национальной сборной Украины, серебряная и бронзовая призерка чемпионатов Европы по велоспорту на треке. Она много лет представляет Украину на международных соревнованиях.
Отмечается, что впереди спортсменку ждут длительное лечение и сложная реабилитация. В связи со значительными медицинскими расходами организаторы сбора просят всех желающих присоединиться к помощи.
— Сегодня самый важный старт Анны проходит не на велотреке, а в борьбе за здоровье. И преодолеть эту дистанцию без нашей поддержки будет чрезвычайно сложно, — говорится в обращении.
Помочь спортсменке можно, перечислив средства на специально открытый счет в банке Monobank. Ссылка: https://send.monobank.ua/jar/84WtWu29j1
Номер карты: 4874 1000 3100 2580
Еврокарта:
Получатель: КОЛИЖУК АННА
IBAN: GB73CLJU00997185390328
BIC/SWIFT: CLJUGB21
Пожертвования в евро через SEPA-перевод:
Владелец счета: АННА КОЛИЖУК
IBAN: GB73CLJU00997185390328
BIC: CLJUGB21
Отметим, что на чемпионате Украины по велоспорту на открытом треке среди мужчин и женщин до 23 лет, который прошел с 30 мая по 4 июня, Анна Колижук завоевала три золотые и три серебряные медали.
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