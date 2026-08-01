 Николаевская велосипедистка Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника на соревнованиях в Италии: продолжается сбор средств на лечение

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Главная Новости Общество 18:55, 01 августа, 2026

Николаевская велосипедистка Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника на соревнованиях в Италии: продолжается сбор средств на лечение

Миколаївська спортсменка Анна Колижук отримала важку травму хребта під час міжнародних велоперегонів в ІталіїНиколаевская спортсменка Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника во время международных велогонок в Италии

Николаевская велосипедистка, мастер спорта Украины международного класса и спортсменка национальной сборной Анна Колижук получила тяжелую травму позвоночника во время международных велогонок в Италии. Для спортсменки организован сбор средств на лечение и реабилитацию.

Об этом сообщают представители спортивного сообщества, призывая неравнодушных поддержать спортсменку.

Анна Колижук — мастер спорта Украины международного класса по велоспорту, член национальной сборной Украины, серебряная и бронзовая призерка чемпионатов Европы по велоспорту на треке. Она много лет представляет Украину на международных соревнованиях.

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Отмечается, что впереди спортсменку ждут длительное лечение и сложная реабилитация. В связи со значительными медицинскими расходами организаторы сбора просят всех желающих присоединиться к помощи.

— Сегодня самый важный старт Анны проходит не на велотреке, а в борьбе за здоровье. И преодолеть эту дистанцию без нашей поддержки будет чрезвычайно сложно, — говорится в обращении.

Помочь спортсменке можно, перечислив средства на специально открытый счет в банке Monobank. Ссылка: https://send.monobank.ua/jar/84WtWu29j1

Номер карты: 4874 1000 3100 2580

Еврокарта:
Получатель: КОЛИЖУК АННА
IBAN: GB73CLJU00997185390328
BIC/SWIFT: CLJUGB21
Пожертвования в евро через SEPA-перевод:
Владелец счета: АННА КОЛИЖУК
IBAN: GB73CLJU00997185390328
BIC: CLJUGB21

Отметим, что на чемпионате Украины по велоспорту на открытом треке среди мужчин и женщин до 23 лет, который прошел с 30 мая по 4 июня, Анна Колижук завоевала три золотые и три серебряные медали.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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