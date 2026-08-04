Николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Воспитанники СДЮСШОР по велоспорту завоевали медали на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту, посвященных Дню города, которые проходили 1–2 августа в городе Знаменка.
Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета.
В индивидуальной гонке на время призерами стали:
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Мардиросян Амина — в категории женщины и юниорки;
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Луиза Шульгина — в категории «девочки 2010–2011»;
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Дворецкая Ева — в категории девочек 2014–2015 годов рождения.
В групповой гонке призерами стали Амина Мардиросян, завоевавшая золотую медаль, и Луиза Шульгина, занявшая третье место.
Спортсменок подготовили тренеры — Кость Виталий Андреевич и Кравцов Александр Иванович.
Напомним, что с 29 июля по 2 августа во Львове прошел чемпионат Украины по велоспорту на крытом треке среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 15 команд из разных областей. Спортсменки из Николаевской области завоевали несколько призовых мест.
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