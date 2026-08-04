Воспитанники СДЮСШОР по велоспорту завоевали медали на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту, посвященных Дню города, которые проходили 1–2 августа в городе Знаменка.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

В индивидуальной гонке на время призерами стали:

Мардиросян Амина — в категории женщины и юниорки;

Луиза Шульгина — в категории «девочки 2010–2011»;

Дворецкая Ева — в категории девочек 2014–2015 годов рождения.

В групповой гонке призерами стали Амина Мардиросян, завоевавшая золотую медаль, и Луиза Шульгина, занявшая третье место.

Спортсменок подготовили тренеры — Кость Виталий Андреевич и Кравцов Александр Иванович.

Николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета Николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Напомним, что с 29 июля по 2 августа во Львове прошел чемпионат Украины по велоспорту на крытом треке среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 15 команд из разных областей. Спортсменки из Николаевской области завоевали несколько призовых мест.