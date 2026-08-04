 Николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту

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Главная Новости Спорт 19:09, 04 августа, 2026

Николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту

Воспитанники СДЮСШОР по велоспорту завоевали медали на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту, посвященных Дню города, которые проходили 1–2 августа в городе Знаменка.

Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

В индивидуальной гонке на время призерами стали:

  • Мардиросян Амина — в категории женщины и юниорки;

  • Луиза Шульгина — в категории «девочки 2010–2011»;

  • Дворецкая Ева — в категории девочек 2014–2015 годов рождения.

В групповой гонке призерами стали Амина Мардиросян, завоевавшая золотую медаль, и Луиза Шульгина, занявшая третье место.

Спортсменок подготовили тренеры — Кость Виталий Андреевич и Кравцов Александр Иванович.

Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиНиколаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета
Миколаївські спортсмени здобули нагороди на Всеукраїнських змаганнях з велоспорту. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиНиколаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинских соревнованиях по велоспорту. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Напомним, что с 29 июля по 2 августа во Львове прошел чемпионат Украины по велоспорту на крытом треке среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие 15 команд из разных областей. Спортсменки из Николаевской области завоевали несколько призовых мест.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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