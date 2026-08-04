Юный шахматист из Николаевской области завоевал «серебро» на чемпионате Европы

Павел Узун стал серебряным призером командного чемпионата Европы. Фото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации

Шахматист из Николаевской области Павел Узун стал серебряным призером командного чемпионата Европы среди юношей до 12 лет в составе сборной Украины.

Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Николаевской областной военной администрации.

Командный чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 12 и до 18 лет проходил с 26 июля по 1 августа в чешском городе Пардубице.

Фото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОВА Фото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОВА

В составе украинской команды Павел Узун вместе с Денисом Фаркашем, Александром Шабуниным и Артемом Кучером завоевал серебряные медали в категории юношей до 12 лет.

Фото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОГА Фото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОГА

В целом сборная Украины успешно выступила на континентальном первенстве, завоевав четыре награды. Украинские шахматисты стали чемпионами Европы среди юношей и девушек до 18 лет, а также завоевали серебряные медали среди юношей и девушек до 12 лет.

Напомним, что в Ивано-Франковске в июне также проходил молодежный чемпионат Украины по шашкам-100, который собрал сильнейших юных спортсменов страны. Тогда николаевский спортсмен Матвей Колесников завоевал три награды.