 Юный шахматист из Николаевской области завоевал «серебро» на чемпионате Европы

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Юный шахматист из Николаевской области завоевал «серебро» на чемпионате Европы

Павло Узун став срібним призером командного чемпіонату Європи. Фото: Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАПавел Узун стал серебряным призером командного чемпионата Европы. Фото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации

Шахматист из Николаевской области Павел Узун стал серебряным призером командного чемпионата Европы среди юношей до 12 лет в составе сборной Украины.

Об этом сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Николаевской областной военной администрации.

Командный чемпионат Европы по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях до 12 и до 18 лет проходил с 26 июля по 1 августа в чешском городе Пардубице.

Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАФото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОВА
Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАФото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОВА

В составе украинской команды Павел Узун вместе с Денисом Фаркашем, Александром Шабуниным и Артемом Кучером завоевал серебряные медали в категории юношей до 12 лет.

Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАФото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОГА
Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАФото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОГА

В целом сборная Украины успешно выступила на континентальном первенстве, завоевав четыре награды. Украинские шахматисты стали чемпионами Европы среди юношей и девушек до 18 лет, а также завоевали серебряные медали среди юношей и девушек до 12 лет.

Напомним, что в Ивано-Франковске в июне также проходил молодежный чемпионат Украины по шашкам-100, который собрал сильнейших юных спортсменов страны. Тогда николаевский спортсмен Матвей Колесников завоевал три награды.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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