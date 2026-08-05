Николаевские гребцы завоевали 5 медалей на чемпионате Украины

Гребцы из Николаевской области завоевали 5 медалей на чемпионате Украины. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Воспитанники СДЮСШОР по гребным видам спорта завоевали награды на чемпионате Украины по академической гребле среди младших юношей и девушек до 15 лет, а также среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета, соревнования проходили с 30 июля по 2 августа в Киеве.

По итогам чемпионатов спортсмены завоевали 5 медалей: Иванченко Алиса (8+) заняла второе место. А Лебедев Макар (1х), Гуляев Артем (8+), Сорочинский Артем (8+) и Годунко Константин (8+) завоевали бронзовые награды.

К стартам спортсменов подготовили тренеры Поддубная Кристина Владимировна и Галиш Елена Анатольевна.

Гребцы из Николаевской области завоевали 5 медалей на чемпионате Украины. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета Гребцы из Николаевской области завоевали 5 медалей на чемпионате Украины. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Ранее сообщалось, что в городе Умань с 29 июля по 2 августа прошел чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Николаевские спортсмены стали призерами соревнований.