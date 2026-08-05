 Николаевские гребцы завоевали 5 медалей на чемпионате Украины

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Николаевские гребцы завоевали 5 медалей на чемпионате Украины

Веслувальники з Миколаївщини вибороли 5 медалей на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиГребцы из Николаевской области завоевали 5 медалей на чемпионате Украины. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Воспитанники СДЮСШОР по гребным видам спорта завоевали награды на чемпионате Украины по академической гребле среди младших юношей и девушек до 15 лет, а также среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета, соревнования проходили с 30 июля по 2 августа в Киеве.

По итогам чемпионатов спортсмены завоевали 5 медалей: Иванченко Алиса (8+) заняла второе место. А Лебедев Макар (1х), Гуляев Артем (8+), Сорочинский Артем (8+) и Годунко Константин (8+) завоевали бронзовые награды.

К стартам спортсменов подготовили тренеры Поддубная Кристина Владимировна и Галиш Елена Анатольевна.

Веслувальники з Миколаївщини вибороли 5 медалей на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиГребцы из Николаевской области завоевали 5 медалей на чемпионате Украины. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета
Веслувальники з Миколаївщини вибороли 5 медалей на чемпіонаті України. Фото: Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської радиГребцы из Николаевской области завоевали 5 медалей на чемпионате Украины. Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Ранее сообщалось, что в городе Умань с 29 июля по 2 августа прошел чемпионат Украины по гребле на байдарках и каноэ. Николаевские спортсмены стали призерами соревнований.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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