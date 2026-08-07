 От демобилизации к гражданской жизни: куда обращаться ветеранам в Николаевской области

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Главная Новости Общество 18:10, 07 августа, 2026

От демобилизации к гражданской жизни: куда обращаться ветеранам в Николаевской области

На Миколаївщині пояснили, як ветеранам діяти після демобілізації. Фото: Миколаївська обласна радаВ Николаевской области разъяснили, как ветеранам действовать после демобилизации. Фото: Николаевский областной совет

В Николаевской области определили основные этапы, которые должен пройти ветеран после завершения военной службы. «Дорожная карта» объясняет, в какие учреждения обращаться для оформления документов, получения социальных гарантий и дальнейшего сопровождения.

Первый этап — воинская часть, где оформляют документы, необходимые для увольнения со службы, сообщили в Николаевском областном ТЦК и СП.

После этого ветеран обращается в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там его ставят на воинский учет и предоставляют информацию о пенсиях, льготах и социальных гарантиях.

Далее ветеран связывается с подразделением по вопросам ветеранской политики местного самоуправления. Там ему рассказывают о доступных услугах и передают информацию специалисту по сопровождению ветеранов.

Специалист в дальнейшем помогает ветерану с документами, социальными и другими вопросами, а также координирует обращения в соответствующие учреждения.

На Миколаївщині пояснили, як ветеранам діяти після демобілізації. Ілюстрація: Миколаївський обласний ТЦК та СПВ Николаевской области объяснили, как ветеранам действовать после демобилизации. Иллюстрация: Николаевский областной ТЦК и СП

Специалисты по гражданско-военному сотрудничеству Николаевского областного ТЦК и СП также помогают ветеранам получить необходимые разъяснения и сориентироваться в доступной поддержке.

Сопровождение продолжается и после завершения основных процедур перехода к гражданской жизни — помощь могут получать также бывшие военнослужащие и члены их семей.

Ілюстрація: Миколаївський обласний ТЦК та СПВ Николаевской области объяснили, как ветеранам действовать после демобилизации. Иллюстрация: Николаевский областной ТЦК и СП

Напомним, что «Дорожная карта ветерана» состоит из следующих разделов: «Здравоохранение», «Социальная защита», «Пенсионное обеспечение», «Трудоустройство», «Гранты для бизнеса», «Образование», «Ветеранский спорт», «Культурная интеграция», «Полезные ссылки и приложения для ветеранов», «Контактные телефоны специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц».

В ОГА подчеркнули, что руководство будет распространено в электронном виде на всех информационных ресурсах областного совета и ОГА, в том числе интегрировано в цифровой помощник «Хвилька». В печатном варианте — среди специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц, сотрудников ТЦК и СП.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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