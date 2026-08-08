Россия атаковала Николаевскую область с помощью «Шахедов»: повреждено гражданское судно

Россияне нанесли удар по порту недалеко от Николаева: повреждено гражданское судно. Иллюстративное фото: elevatorist.com

Вчера, 7 августа, российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Shahed». Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В Николаеве в результате атаки повреждено гражданское судно. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Кроме того, российские войска четыре раза атаковали беспилотниками типа «Молния» Гороховскую и Снигуровскую общины. В селе Евгеновка в результате атаки поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

Также дважды атаковали FPV-дронами Очаковскую общину. Кроме того, российские войска дважды применили БПЛА типа «Молния» против Галициновской и Куцурубской общин.

В результате атак пострадавших нет.

Напомним, ночью 6 августа россияне атаковали Николаев беспилотниками «Герань». В результате удара повреждены пять гаражей, забор и цех одного из предприятий.