 Россия атаковала Николаевскую область с помощью «Шахедов»: повреждено гражданское судно

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Главная Новости Оборона 8:30, 08 августа, 2026

Россия атаковала Николаевскую область с помощью «Шахедов»: повреждено гражданское судно

Росіяни вдарили по порту біля Миколаєва: пошкоджено цивільне судно. Ілюстраційне фото: elevatorist.comРоссияне нанесли удар по порту недалеко от Николаева: повреждено гражданское судно. Иллюстративное фото: elevatorist.com

Вчера, 7 августа, российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Shahed». Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В Николаеве в результате атаки повреждено гражданское судно. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Кроме того, российские войска четыре раза атаковали беспилотниками типа «Молния» Гороховскую и Снигуровскую общины. В селе Евгеновка в результате атаки поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

Также дважды атаковали FPV-дронами Очаковскую общину. Кроме того, российские войска дважды применили БПЛА типа «Молния» против Галициновской и Куцурубской общин.

В результате атак пострадавших нет.

Напомним, ночью 6 августа россияне атаковали Николаев беспилотниками «Герань». В результате удара повреждены пять гаражей, забор и цех одного из предприятий.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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