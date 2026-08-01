В воде на трёх пляжах Николаева обнаружили кишечную палочку

В Николаеве официально нет ни одного открытого пляжа, но фактическая ситуация иная, июнь 2026 года. Фото: НикВести

Специалисты Николаевского областного центра контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины выявили несоответствие санитарным нормам в пробах воды, отобранных на трёх пляжах в Николаеве.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Отмечается, что на этой неделе лаборатории центра исследовали воду из реки Ингул (пляж «Стрелка» в Николаеве), реки Южный Буг (пляж «Радуга» в Первомайске и городской пляж в Южноукраинске), Софиевского водохранилища (место для купания детей в лагере отдыха «Пелагиевский»), а также из Бугского и Тилигульского лиманов.

По результатам микробиологических исследований пробы воды из реки Ингул на пляже «Стрелка», а также из Бугского лимана на пляже «Чайка» и в рекреационной зоне «Намыв» не соответствовали государственным медико-санитарным нормативам.

В этих пробах обнаружили кишечную палочку и кишечные энтерококки, что свидетельствует о неудовлетворительном качестве воды. В Центре контроля и профилактики заболеваний предупреждают, что купание на этих участках может представлять риск для здоровья.

Хотя по результатам мониторинга качества воды, проведенного со 2 по 8 июля 2026 года, на городских пляжах Николаева вода соответствовала санитарным нормам.

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Ранее в Николаевском городском совете пояснили, что не определяют безопасные места для купания в городе из-за угрозы российских ударов баллистическими ракетами «Искандер» и дронами типа «Герань». В мэрии также считают, что скопление людей на пляжах во время воздушной тревоги может создать дополнительные риски из-за отсутствия поблизости мобильных укрытий.