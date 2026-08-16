Удар РФ по фермерскому хозяйству в Николаевской области: стало известно о состоянии пострадавших
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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В субботу, 15 августа, российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом оказалось фермерское хозяйство в Баштанском районе.
О последствиях атаки сообщили в Николаевской областной военной администрации.
Отмечается, что пострадали двое мужчин в возрасте 41 и 46 лет. Их госпитализировали в больницу. По состоянию на утро 16 августа их состояние оценивалось как стабильное.
Также уничтожен грузовой автомобиль, повреждены крыша складского помещения, а также ещё один грузовой автомобиль и трактор.
Напомним, что в Снигуровке Николаевской области в результате российского обстрела повреждено здание Центра предоставления административных услуг. ЦПАУ по старому адресу прекращает работу.
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