 Россия наносит удары по портам и судам: в июле в Николаевской и Одесской областях ООН зафиксировала 39 атак

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Главная Новости Оборона 9:48, 16 августа, 2026

Россия наносит удары по портам и судам: в июле в Николаевской и Одесской областях ООН зафиксировала 39 атак

Атака на судно біля Одеси. Ілюстративне фото: НикВестиНападение на судно у берегов Одессы. Иллюстративное фото: НикВести

В июле 2026 года усилились удары по морским судам и портовой инфраструктуре в Николаевской и Одесской областях.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

По данным ООН, в течение месяца было зафиксировано 39 атак, среди которых не менее 20 ударов по морским судам. Отмечается, что в результате ударов 19 человек погибли, еще 25 получили ранения.

«Эти атаки негативно повлияли на международные перевозки товаров и сельскохозяйственной продукции через Черное море», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что войска РФ усилили атаки по судам и портовой инфраструктуре, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне делают все, чтобы заблокировать «зерновой коридор» для Украины.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украине предложили разработать механизм моратория на удары по кораблям в Чёрном море. Аналогичное обращение передали России.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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