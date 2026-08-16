 36 пожаров за сутки: в Николаевской области огонь охватил более 18 гектаров

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Главная Новости Инциденты 11:04, 16 августа, 2026

36 пожаров за сутки: в Николаевской области огонь охватил более 18 гектаров

На Миколаївщині вигоріло 18 га території. Фото: ДСНСВ Николаевской области выгорело 18 га территории. Фото: ГСЧС

В Николаевской области 15 августа и в ночь на 16 августа произошло 36 пожаров. Более 18 гектаров территории выгорело из-за возгорания сухой травы, кустарников, камыша, мусора и пожнивных остатков.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что за прошедшие сутки спасатели четыре раза ликвидировали пожары, возникшие в результате российских атак. Напомним, в Баштанском районе после атаки загорелось фермерское хозяйство. Еще три пожара, вызванные российскими ударами, возникли на открытых территориях.

Большинство остальных возгораний произошло из-за горения сухой растительности, мусора, кустарников, камыша и пожнивных остатков на открытых территориях и в пределах жилого сектора.

Больше всего пожаров зафиксировали в Баштанском районе — 10. Еще 7 возгораний произошли в Николаевском районе, 5 — в Вознесенском, по 4 — в Первомайском районе и Николаеве.

На Миколаївщині вигоріло 18 га території. Фото: ДСНСВ Николаевской области выгорело 18 га территории. Фото: ГСЧС
На Миколаївщині вигоріло 18 га території. Фото: ДСНСВ Николаевской области выгорело 18 га территории. Фото: ГСЧС
На Миколаївщині вигоріло 18 га території. Фото: ДСНСВ Николаевской области выгорело 18 га территории. Фото: ГСЧС

Спасатели также тушили пожары в частном секторе. В частности, в Первомайске огонь охватил хозяйственную постройку на территории частного домовладения площадью 150 квадратных метров.

В селе Гороховка Воскресенской общины Николаевского района загорелась деревянная пристройка к гаражу. Пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей.

К ликвидации возгораний были привлечены более 128 спасателей и 32 единицы техники. Также к тушению пожаров привлекались местные пожарные подразделения.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области зарегистрировали 58 пожаров. Два из них возникли из-за атаки беспилотника «Молния» в Снигуровской общине, ещё в одном пожаре получил травму мужчина.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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