В Николаевской области за сутки выгорело более 47 гектаров: спасатели потушили 58 пожаров

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

В Николаевской области 13 августа и в ночь на 14 августа было зарегистрировано 58 пожаров. Два из них возникли в результате атаки беспилотника «Молния» в Снигиревской громаде, еще в одном пожаре пострадал мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В Снигуровской общине после атаки дрона загорелись дом культуры и учебное заведение. Пожарные ликвидировали оба пожара.

Еще один пожар произошел в селе Кирьяковка Николаевского района. Там горели комнаты жилого дома. 54-летний владелец получил ожоги, но от госпитализации отказался. Пожар потушили на площади 45 квадратных метров.

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Также за сутки спасатели зафиксировали семь пожаров сухой травы в пределах жилого сектора. В отдельных случаях огонь перекинулся на хозяйственные постройки и сараи. Три таких пожара произошли в Вознесенском районе, по одному — в Первомайском и Николаевском районах, ещё два — в Николаеве.

Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС Ликвидация пожара в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Огонь уничтожил три сарая и ещё три повредил. Остальные возгорания возникали на открытых территориях. Общая площадь пожаров за прошедшие сутки превысила 47 гектаров — это площадь около 66 футбольных полей.

Напомним, что в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области достигла 1 824 гектаров.