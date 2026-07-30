В Очакове продавали рыбу без документов: дело передали в суд

В Очакове в ходе рейда на городском рынке инспекторы выявили продажу рыбы без документов, подтверждающих её законное происхождение. Материалы дела переданы в суд.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, проверку провели государственные инспекторы совместно с полицейскими 29 июля.

В ходе проверки они выявили продажу рыбы без документов, подтверждающих законность её происхождения. На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы дела переданы в суд.

В Очакове продавали рыбу без документов: дело передано в суд. Фото: Госэкоинспекция

Ранее государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщила о задержании браконьера, который незаконно ловил рыбу на реке Южный Буг в Николаевской области. Сумма нанесенного ущерба, по подсчетам инспекторов, составляет 32 тысячи 810 гривен.