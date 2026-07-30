 В Очакове продавали рыбу без документов: дело передали в суд

  • четверг

    30 июля, 2026

  • 16.8°
    Ясное небо

    Николаев

  • 30 июля , 2026 четверг

  • Николаев • 16.8° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экология 5:44, 30 июля, 2026

В Очакове продавали рыбу без документов: дело передали в суд

В Очакове в ходе рейда на городском рынке инспекторы выявили продажу рыбы без документов, подтверждающих её законное происхождение. Материалы дела переданы в суд.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, проверку провели государственные инспекторы совместно с полицейскими 29 июля.

В ходе проверки они выявили продажу рыбы без документов, подтверждающих законность её происхождения. На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы дела переданы в суд.

В Очакові продавали рибу без документів: справу передали до суду. Фото: ДержекоінспекціяВ Очакове продавали рыбу без документов: дело передано в суд. Фото: Госэкоинспекция

Ранее государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа сообщила о задержании браконьера, который незаконно ловил рыбу на реке Южный Буг в Николаевской области. Сумма нанесенного ущерба, по подсчетам инспекторов, составляет 32 тысячи 810 гривен.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Николаевщина

В Николаевской области за 12 лет предприятиям вынесли 20 постановлений за непредставление данных о транспорте в ТЦК
Пьяный водитель в Баштанском районе сбил отца: пострадавший скончался в больнице, виновного приговорили
В окрестностях Нового Буга земля загрязнена сточными водами: экологи выявили нарушения
Реклама
Читайте также:
новости
В Еланецкой громаде три учебных заведения были присоедили к лицею, создав его филиалы

Юлия Лукьяненко
новости
Арендная плата за землю в парках Николаева может вырасти в 10 раз

Алина Квитко
новости
В гимназии в Терновке не могут оборудовать укрытие из-за нехватки средств и старой котельной

Юлия Лукьяненко
новости
Николаев снова ищет проектантов для восстановления 68 домов за деньги Всемирного банка

Юлия Бойченко
новости
В Николаеве запускают Школу урбанистики: молодежь будут обучать созданию проектов по развитию города

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевщина

В окрестностях Нового Буга земля загрязнена сточными водами: экологи выявили нарушения
Пьяный водитель в Баштанском районе сбил отца: пострадавший скончался в больнице, виновного приговорили
В Николаевской области за 12 лет предприятиям вынесли 20 постановлений за непредставление данных о транспорте в ТЦК

В Еланецкой общине три учебных заведения были присоедили к лицею, создав его филиалы

Арендная плата за землю в парках Николаева может вырасти в 10 раз

10 часов назад

Карпаты, Львов и Одесса: где украинцы чаще всего отдыхали во время войны

Светлана Иванченко

Главное сегодня