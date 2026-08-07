 После обращения жителя в Николаеве убрали стихийную свалку

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Главная Новости Экология 21:40, 07 августа, 2026

После обращения жителя в Николаеве убрали стихийную свалку

У Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище після звернення мешканця. Фото: ДержекоінспекціяВ Николаеве убрали стихийную свалку после обращения жителя. Фото: Госэкоинспекция

В микрорайоне «Северный» в Николаеве убрали стихийную свалку. О ней инспекторам сообщил местный житель.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

В ходе проверки напротив жилого дома по улице Архитектора Старова обнаружили мусор, в частности бытовые отходы, пластик, картон и сухую растительность.

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Инспекция обратилась в исполком Николаевского городского совета.

«Поскольку уборка таких объектов в населенных пунктах входит в полномочия местных властей, инспекция направила письмо в Исполнительный комитет Николаевского городского совета с требованием принять меры», — говорится в сообщении.

В настоящее время мусор убран, а территория очищена.

У Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище після звернення мешканця. Фото: ДержекоінспекціяВ Николаеве убрали стихийную свалку после обращения жителя. Фото: Госэкоинспекция
У Миколаєві прибрали стихійне сміттєзвалище після звернення мешканця. Фото: ДержекоінспекціяВ Николаеве убрали стихийную свалку после обращения жителя. Фото: Госэкоинспекция

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что готов к очередным изменениям правил конкурса по определению оператора сортировки бытовых отходов, если такие предложения поступят от депутатов. В то же время мэр подчеркнул, что городу необходимо наконец определить оператора и «довести это дело до конца».

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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