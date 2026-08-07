 С 10 августа в Николаевской и Херсонской областях будет запрещен лов раков

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Главная Новости Экология 11:37, 07 августа, 2026

С 10 августа в Николаевской и Херсонской областях будет запрещен лов раков

На Миколаївщині та Херсонщині з 10 серпня почне діяти заборона на вилов раків. Ілюстративне фото: raki_vinnytsiaВ Николаевской и Херсонской областях с 10 августа вступит в силу запрет на лов раков. Иллюстративное фото: raki_vinnytsia

На водоемах Николаевской и Херсонской областей с 10 августа по 20 сентября будет действовать запрет на лов раков. Ограничения связаны с периодом их второй линьки.

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

В других регионах Украины запрет на лов раков продлится с 15 августа по 30 сентября.

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Отмечается, что ограничения вводятся на период второй линьки.

«Именно в это время раки сбрасывают старый хитиновый панцирь и формируют новый. Пока он не окрепнет, они практически беззащитны перед хищниками и человеческим вмешательством. Именно поэтому несколько недель покоя имеют большое значение для восстановления их популяции», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что раки играют важную роль в водоемах. Они поедают органические остатки на дне водоемов и влияют на их природный баланс.

За незаконный вылов раков в период запрета нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. Также он должен возместить нанесенный ущерб — 3 332 гривны за каждого выловленного рака.

Напомним, что на окраине Первомайска, вблизи бывшего завода «Фрегат», государственные инспекторы подтвердили факт незаконного сброса отходов животных останков.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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