С 10 августа в Николаевской и Херсонской областях будет запрещен лов раков
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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На водоемах Николаевской и Херсонской областей с 10 августа по 20 сентября будет действовать запрет на лов раков. Ограничения связаны с периодом их второй линьки.
Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.
В других регионах Украины запрет на лов раков продлится с 15 августа по 30 сентября.
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Отмечается, что ограничения вводятся на период второй линьки.
«Именно в это время раки сбрасывают старый хитиновый панцирь и формируют новый. Пока он не окрепнет, они практически беззащитны перед хищниками и человеческим вмешательством. Именно поэтому несколько недель покоя имеют большое значение для восстановления их популяции», — говорится в сообщении.
Специалисты подчеркнули, что раки играют важную роль в водоемах. Они поедают органические остатки на дне водоемов и влияют на их природный баланс.
За незаконный вылов раков в период запрета нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. Также он должен возместить нанесенный ущерб — 3 332 гривны за каждого выловленного рака.
Напомним, что на окраине Первомайска, вблизи бывшего завода «Фрегат», государственные инспекторы подтвердили факт незаконного сброса отходов животных останков.
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