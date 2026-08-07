С 10 августа в Николаевской и Херсонской областях будет запрещен лов раков

В Николаевской и Херсонской областях с 10 августа вступит в силу запрет на лов раков. Иллюстративное фото: raki_vinnytsia

На водоемах Николаевской и Херсонской областей с 10 августа по 20 сентября будет действовать запрет на лов раков. Ограничения связаны с периодом их второй линьки.

Об этом сообщили в Государственной экоинспекции Юго-Западного округа.

В других регионах Украины запрет на лов раков продлится с 15 августа по 30 сентября.

Отмечается, что ограничения вводятся на период второй линьки.

«Именно в это время раки сбрасывают старый хитиновый панцирь и формируют новый. Пока он не окрепнет, они практически беззащитны перед хищниками и человеческим вмешательством. Именно поэтому несколько недель покоя имеют большое значение для восстановления их популяции», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что раки играют важную роль в водоемах. Они поедают органические остатки на дне водоемов и влияют на их природный баланс.

За незаконный вылов раков в период запрета нарушителю грозит административная или уголовная ответственность. Также он должен возместить нанесенный ущерб — 3 332 гривны за каждого выловленного рака.

Напомним, что на окраине Первомайска, вблизи бывшего завода «Фрегат», государственные инспекторы подтвердили факт незаконного сброса отходов животных останков.