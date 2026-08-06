21 дом пострадал в результате обстрелов Николаева 4 августа

Восстановление домов в Николаеве после обстрела со стороны РФ 4 августа. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве продолжают устранять последствия российской атаки, произошедшей ночью 4 августа. В результате обстрела повреждены 21 жилой дом, два из них, возможно, не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, повреждения получили 15 частных домов и шесть многоэтажек. В части домов разрушены крыши, выбиты окна, имеются серьезные конструктивные повреждения. Два дома, по предварительным выводам, могут не подлежать восстановлению.

На местах работают специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля городского совета. Они проводят комиссионное обследование, документируют разрушения, оценивают степень повреждений и составляют акты. Именно эти документы являются обязательными для дальнейшего оформления компенсации за поврежденное имущество.

Параллельно коммунальные службы убирают территории, закрывают выбитые окна, чтобы защитить жилье от непогоды, и временно перекрывают поврежденные крыши.

Пострадавшие могут обратиться в управление ГАСК по адресу: Херсонское шоссе, 48/8, по электронной почте [email protected] или по телефонам 53-31-18 и 53-31-25 для консультаций по вопросам оформления компенсации.

Восстановление домов в Николаеве после обстрела со стороны РФ 4 августа. Фото: Александр Сенкевич

Восстановление домов в Николаеве после обстрела со стороны РФ 4 августа. Фото: Александр Сенкевич

Восстановление домов в Николаеве после обстрела со стороны РФ 4 августа. Фото: Александр Сенкевич

Восстановление домов в Николаеве после обстрела со стороны РФ 4 августа. Фото: Александр Сенкевич

Восстановление домов в Николаеве после обстрела со стороны РФ 4 августа. Фото: Александр Сенкевич

Напомним, что тогда в результате удара погибла 89-летняя женщина, ещё семь человек пострадали, среди них — двое детей.