 За сутки в Николаевской области ликвидировали 31 пожар, большинство из которых — в экосистемах

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Главная Новости Инциденты 11:45, 06 августа, 2026

За сутки в Николаевской области ликвидировали 31 пожар, большинство из которых — в экосистемах

За добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах. Фото: ДСНСЗа сутки в Николаевской области ликвидировали 31 пожар, большинство из которых — в экосистемах. Фото: ГСЧС

В течение 5 августа и в ночь на 6 августа на территории Николаевской области спасатели ликвидировали 31 пожар. Подавляющее большинство возгораний произошло в экосистемах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Самый крупный пожар возник в Веселиновской общине. Там загорелся сухостой, после чего огонь распространился на лиственный лес. Пламя охватило 5 гектаров лесной подстилки. К тушению были привлечены спасатели, сотрудники местных пожарных частей и лесники. Подвоз воды обеспечили местные предприниматели.

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«С огнем боролись спасатели, пожарные местных пожарных частей и лесники. В подвозе воды помогали местные предприниматели. Совместными усилиями удалось не допустить увеличения масштабов пожара», — говорится в сообщении.

Кроме того, в области горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор на открытых территориях и в частном секторе. Общая площадь таких пожаров превысила 35 гектаров.

Больше всего пожаров зафиксировали в Вознесенском районе — 10. Еще восемь произошли в Николаевском районе, семь — в Николаеве, пять — в Баштанском районе и один — в Первомайском районе.

За добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах. Фото: ДСНСЗа сутки в Николаевской области ликвидировали 31 пожар, большинство — в экосистемах. Фото: ГСЧС
За добу на Миколаївщині ліквідували 31 пожежу, більшість — в екосистемах. Фото: ДСНСЗа сутки в Николаевской области ликвидировали 31 пожар, большинство — в экосистемах. Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что за сутки 4 августа и в ночь на 5 августа в Николаевской области произошло 38 пожаров. В общей сложности огонь уничтожил более 52 гектаров территории.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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