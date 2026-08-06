За сутки в Николаевской области ликвидировали 31 пожар, большинство из которых — в экосистемах
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В течение 5 августа и в ночь на 6 августа на территории Николаевской области спасатели ликвидировали 31 пожар. Подавляющее большинство возгораний произошло в экосистемах.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.
Самый крупный пожар возник в Веселиновской общине. Там загорелся сухостой, после чего огонь распространился на лиственный лес. Пламя охватило 5 гектаров лесной подстилки. К тушению были привлечены спасатели, сотрудники местных пожарных частей и лесники. Подвоз воды обеспечили местные предприниматели.
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«С огнем боролись спасатели, пожарные местных пожарных частей и лесники. В подвозе воды помогали местные предприниматели. Совместными усилиями удалось не допустить увеличения масштабов пожара», — говорится в сообщении.
Кроме того, в области горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор на открытых территориях и в частном секторе. Общая площадь таких пожаров превысила 35 гектаров.
Больше всего пожаров зафиксировали в Вознесенском районе — 10. Еще восемь произошли в Николаевском районе, семь — в Николаеве, пять — в Баштанском районе и один — в Первомайском районе.
Ранее сообщалось, что за сутки 4 августа и в ночь на 5 августа в Николаевской области произошло 38 пожаров. В общей сложности огонь уничтожил более 52 гектаров территории.
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