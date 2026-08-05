 За сутки в Николаевской области выгорело более 52 гектаров

  • среда

    5 августа, 2026

  • 34.8°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 5 августа , 2026 среда

  • Николаев • 34.8° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 10:06, 05 августа, 2026

За сутки в Николаевской области выгорело более 52 гектаров

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

За сутки 4 августа и в ночь на 5 августа в Николаевской области произошло 38 пожаров. В общей сложности огонь уничтожил более 52 гектаров территории.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Четыре пожара возникли в жилом секторе. В селе Чумаки Веснянской общины горели хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сухая растительность на частной территории. Общая площадь возгорания составила 75 квадратных метров.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В Вознесенске из-за возгорания сухостоя огонь перекинулся на хозяйственную постройку. Площадь пожара достигла 320 квадратных метров.

Еще два пожара произошли в Баштанском районе: в селе Пришиб горели домашние вещи в жилом доме, а в селе Добра Криница — сарай.

Остальные случаи — это возгорания сухой травы, кустарников, мусора и пожнивных остатков. Больше всего пожаров зафиксировали в Баштанском районе — 14. Еще девять произошли в Вознесенском районе, пять — в Николаевском, четыре — в Первомайском и два — в Николаеве.

В ГСЧС призвали жителей области соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возгорания в экосистемах, подчеркнув, что область и без того ежедневно страдает от последствий российских обстрелов.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что за сутки до этого спасатели ликвидировали в Николаевской области более 30 пожаров. Часть возгораний возникла в результате российских атак, остальные — не были связаны с боевыми действиями.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

Последние новости про: Пожары

В Николаевской области за сутки произошло 37 пожаров: выгорело 21 гектар территории
Из-за жары в Николаевской области 4 августа объявили наивысший уровень пожарной опасности
Из-за российских ударов и жары в Николаевской области за сутки возникло более 30 пожаров
Реклама
Читайте также:
новости
Из-за сбросов коммунальных предприятий Южный Буг продолжает загрязняться, — Госэкоинспекция

Юлия Бойченко
новости
В бюджете Николаева нет денег на снос всех аварийных деревьев: ждут субвенцию от государства

Юлия Бойченко
новости
Котлован в парке «Адмиралтейский» в Николаеве хотят засыпать землёй: предприниматель там ничего не построил

Юлия Лукьяненко
новости
«Победитель определен», — в мэрии Николаева сообщили, когда начнут устанавливать солнечные электростанции по проекту НЕФКО

Юлия Бойченко
новости
Главный архитектор Николаева считает, что на месте разрушенного здания ОВА должен быть установлен памятник войне

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Пожары

Из-за российских ударов и жары в Николаевской области за сутки возникло более 30 пожаров
Из-за жары в Николаевской области 4 августа объявили наивысший уровень пожарной опасности
В Николаевской области за сутки произошло 37 пожаров: выгорело 21 гектар территории

Котлован в сквере «Адмиралтейский» в Николаеве хотят засыпать землёй: предприниматель там ничего не построил

«Победитель определен», — в мэрии Николаева сообщили, когда начнут устанавливать солнечные электростанции по проекту НЕФКО

2 часа назад

Ночью российские дроны ударили по школе в Николаевской области: здание загорелось

Главное сегодня