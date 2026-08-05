За сутки в Николаевской области выгорело более 52 гектаров

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

За сутки 4 августа и в ночь на 5 августа в Николаевской области произошло 38 пожаров. В общей сложности огонь уничтожил более 52 гектаров территории.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Четыре пожара возникли в жилом секторе. В селе Чумаки Веснянской общины горели хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сухая растительность на частной территории. Общая площадь возгорания составила 75 квадратных метров.

В Вознесенске из-за возгорания сухостоя огонь перекинулся на хозяйственную постройку. Площадь пожара достигла 320 квадратных метров.

Еще два пожара произошли в Баштанском районе: в селе Пришиб горели домашние вещи в жилом доме, а в селе Добра Криница — сарай.

Остальные случаи — это возгорания сухой травы, кустарников, мусора и пожнивных остатков. Больше всего пожаров зафиксировали в Баштанском районе — 14. Еще девять произошли в Вознесенском районе, пять — в Николаевском, четыре — в Первомайском и два — в Николаеве.

В ГСЧС призвали жителей области соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать возгорания в экосистемах, подчеркнув, что область и без того ежедневно страдает от последствий российских обстрелов.

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Пожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что за сутки до этого спасатели ликвидировали в Николаевской области более 30 пожаров. Часть возгораний возникла в результате российских атак, остальные — не были связаны с боевыми действиями.