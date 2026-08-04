 Из-за российских ударов и жары в Николаевской области за сутки возникло более 30 пожаров

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Главная Новости Инциденты 13:10, 04 августа, 2026

Из-за российских ударов и жары в Николаевской области за сутки возникло более 30 пожаров

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки спасатели ликвидировали в Николаевской области более 30 пожаров. Часть возгораний возникла в результате российских атак, остальные — не были связаны с боевыми действиями.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Из-за российских обстрелов пожары произошли в складском помещении Галициновской общины Николаевского района. Кроме того, после вражеских атак четыре раза загорался сухостой на открытых территориях.

Еще 27 пожаров не были связаны с обстрелами. Горели сухая трава, кустарники, пожнивные остатки и мусор. В нескольких случаях пламя перекинулось на хозяйственные постройки и заброшенные здания.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Также в Николаеве спасатели потушили пожар в металлическом вагончике площадью 130 квадратных метров. Еще дважды горели хозяйственные постройки — в Синюхинобридской общине Первомайского района и в Николаеве. В Корабельном районе Николаева спасатели ликвидировали возгорание, возникшее из-за приготовления пищи в квартире пятиэтажного дома.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС
Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожар в Николаевской области. Фото: ГСЧС

Причины всех пожаров устанавливаются. К ликвидации возгораний были привлечены более 100 спасателей, 29 единиц техники, а в отдельных случаях — подразделения местной пожарной охраны.

Напомним, что синоптики прогнозировали 4 августа в Николаевской области чрезвычайную пожарную опасность. Они предупреждали, что из-за жары и сухой погоды даже небольшой источник огня может вызвать масштабный пожар.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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