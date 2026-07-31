 Выбитые окна и поврежденная крыша: в Николаеве продолжается восстановление после атаки

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Главная Новости Оборона 17:18, 31 июля, 2026

Выбитые окна и поврежденная крыша: в Николаеве продолжается восстановление после атаки

Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Последствия атак на Николаев 30 июля 2026 года. Фото: Николаевский городской совет.

Поврежденная крыша, выбитые окна и аварийные конструкции — в Николаеве продолжается ликвидация последствий российского нападения.

Об этом сообщили в мэрии.

Отмечается, что в результате удара повреждена кровля многоквартирного жилого дома. Сотрудники КП «ДЭЗ «Пилот» закрывают выбитые окна в подъездах, чтобы защитить квартиры от дождя и ветра.

Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Последствия атак по Николаеву 30 июля 2026 года. Фото: Николаевский городской совет.
Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Последствия атак по Николаеву 30 июля 2026 года. Фото: Николаевский городской совет.

Параллельно сотрудники 10-го взвода устанавливают специальные подпорки, которые позволят безопасно продолжить работы по восстановлению кровли.

— Глядя на это, в очередной раз понимаешь: россияне умеют только уничтожать. Уносить жизни. Разрушать то, что украинцы строили годами. Работы ещё много, продолжим и завтра. Спасибо всем, кто сейчас на местах. Это важная и непростая работа, — отметил городской голова.

Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Последствия атак на Николаев 30 июля 2026 года. Фото: Николаевский городской совет.
Наслідки атак по Миколаєву 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська міська рада.Последствия атак на Николаев 30 июля 2026 года. Фото: Николаевский городской совет.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены склады и крыша многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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