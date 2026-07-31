Выбитые окна и поврежденная крыша: в Николаеве продолжается восстановление после атаки
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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Поврежденная крыша, выбитые окна и аварийные конструкции — в Николаеве продолжается ликвидация последствий российского нападения.
Об этом сообщили в мэрии.
Отмечается, что в результате удара повреждена кровля многоквартирного жилого дома. Сотрудники КП «ДЭЗ «Пилот» закрывают выбитые окна в подъездах, чтобы защитить квартиры от дождя и ветра.
Параллельно сотрудники 10-го взвода устанавливают специальные подпорки, которые позволят безопасно продолжить работы по восстановлению кровли.
— Глядя на это, в очередной раз понимаешь: россияне умеют только уничтожать. Уносить жизни. Разрушать то, что украинцы строили годами. Работы ещё много, продолжим и завтра. Спасибо всем, кто сейчас на местах. Это важная и непростая работа, — отметил городской голова.
Ранее сообщалось, что россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены склады и крыша многоквартирного дома. По предварительным данным, пострадавших нет.
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