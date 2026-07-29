 В Николаеве коммунальщики устраняют последствия российских обстрелов

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Главная Новости Оборона 13:23, 29 июля, 2026

В Николаеве коммунальщики устраняют последствия российских обстрелов

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛиквидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича

В Николаеве коммунальные службы устраняют последствия российских атак, произошедших 28 июля.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В городе повреждены десятки частных и многоквартирных домов, а коммунальщики расчищают территории, заделывают выбитые окна, ремонтируют крыши и восстанавливают уличное освещение.

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛиквидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича
Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛиквидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича
Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛиквидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича

К работам привлечены сотрудники предприятий «ЭЛУ автодорог», «ДЭЗ «Пилот», «Николаевкоммунтранс», «ГДМБ», специалисты районных администраций и управления по вопросам чрезвычайных ситуаций. Параллельно с ликвидацией последствий продолжается обследование и фиксация разрушений.

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛиквидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича
Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛиквидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича
Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛиквидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича

Стоит отметить, что в результате российских ударов по Николаеву погиб 74-летний мужчина. Еще девять человек получили ранения, трое из них находятся в больницах.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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