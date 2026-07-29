В Николаеве коммунальщики устраняют последствия российских обстрелов

Ликвидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича

В Николаеве коммунальные службы устраняют последствия российских атак, произошедших 28 июля.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

В городе повреждены десятки частных и многоквартирных домов, а коммунальщики расчищают территории, заделывают выбитые окна, ремонтируют крыши и восстанавливают уличное освещение.

Ликвидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича Ликвидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича Ликвидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича

К работам привлечены сотрудники предприятий «ЭЛУ автодорог», «ДЭЗ «Пилот», «Николаевкоммунтранс», «ГДМБ», специалисты районных администраций и управления по вопросам чрезвычайных ситуаций. Параллельно с ликвидацией последствий продолжается обследование и фиксация разрушений.

Ликвидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича

Ликвидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича

Ликвидация последствий атаки на Николаев. Фото с Telegram-канала Александра Сенкевича

Стоит отметить, что в результате российских ударов по Николаеву погиб 74-летний мужчина. Еще девять человек получили ранения, трое из них находятся в больницах.