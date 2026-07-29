В Николаеве коммунальщики устраняют последствия российских обстрелов
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Николаеве коммунальные службы устраняют последствия российских атак, произошедших 28 июля.
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
В городе повреждены десятки частных и многоквартирных домов, а коммунальщики расчищают территории, заделывают выбитые окна, ремонтируют крыши и восстанавливают уличное освещение.
К работам привлечены сотрудники предприятий «ЭЛУ автодорог», «ДЭЗ «Пилот», «Николаевкоммунтранс», «ГДМБ», специалисты районных администраций и управления по вопросам чрезвычайных ситуаций. Параллельно с ликвидацией последствий продолжается обследование и фиксация разрушений.
Стоит отметить, что в результате российских ударов по Николаеву погиб 74-летний мужчина. Еще девять человек получили ранения, трое из них находятся в больницах.
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