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Главная Новости Самоуправление 16:30, 30 июля, 2026

Филиал Фонда госуимущества в Николаевской области возглавил бывший вице-мэр Шевченко

Новий очільник філії ФДМУ у Миколаївській області Євген Шевченко. Архівне фото НикВестиНовый руководитель филиала ФГИУ в Николаевской области — Евгений Шевченко. Архивная фотография НикВести

Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Николаевской области возглавил Евгений Шевченко — бывший чиновник Николаевского горсовета и Николаевской ОВА.

Эту информацию он подтвердил в комментарии «НикВести».

Известно, что с 2022 года Евгений Шевченко добровольно служил в рядах 123-й отдельной бригады ТрО. На новую должность его назначили 28 июля. По словам чиновника, сейчас он вникает в ход дел и проводит инвентаризацию.

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— Это правда, меня назначили. Будем заниматься реализацией государственного имущества — арендой, продажей в Николаевской области. Сейчас провожу аудит всего, что здесь есть. Будем заниматься пополнением государственного бюджета на нужды Вооруженных сил, — отметил Евгений Шевченко.

Он также добавил, что переход на работу в ФГИУ был его собственной инициативой.

— Нет (никто не предлагал эту должность, — прим.). Я сам ездил на собеседования несколько раз, общался, получил решение о назначении. Прошел спецпроверку, и все, — сказал он.

Отметим, что в июне 2026 года он подал декларацию в качестве кандидата на данную должность. Его заработная плата на военной службе в прошлом году составила почти 90 тысяч гривен. Еще 30 тысяч гривен он получил от ООО «Гарант Буд Сервис», а также 50 тысяч гривен дохода от отчуждения движимого имущества. В 2025 году он приобрел Toyota Camry 2020 года выпуска, однако ее стоимость в декларации не указана.

Напомним, что до него эту должность занимал бывший депутат Николаевского областного совета Владислав Невеселый.

Евгений Шевченко был заместителем мэра Николаева Юрия Гранатурова в 2014 году. В апреле 2018 года чиновник стал заместителем председателя Николаевской областной государственной администрации, которую на тот момент возглавлял Алексей Савченко. На этой должности он пробыл до апреля 2019 года, отвечая за гуманитарную сферу. Через день после его увольнения Алексей Савченко написал пост, в котором заявил, что Шевченко «перерос» свою должность и ему по силам стать народным депутатом.

Хотя и сам Евгений Шевченко заявил, что его уволили за нарушение законодательства о допуске к государственной тайне, и собирался созвать пресс-конференцию в Киеве, где хотел рассказать о методах работы облгосадминистрации.

Позже во время пресс-конференции Алексей Савченко обвинил Евгения Шевченко в невыполнении распоряжений об обследовании медучреждений, из-за чего закрыли аварийное здание детской инфекционной больницы.

Через несколько месяцев после этого в интервью «ПН» чиновник пожаловался, что во время своей работы с губернатором Алексеем Савченко был вынужден выполнять его требования, даже если считал их «маразмом».

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.
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