Ответственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести

На детской площадке «Сказка» по улице Океановская, 32-36 в Корабельном районе Николаева, которая оказалась заброшенной, скосили траву и убрали мусор. Как выяснилось, ответственными за косьбу травы было КП «Николаевские парки».

Об этом говорится в ответе исполнительного комитета Николаевского горсовета на информационный запрос «НикВести».

Напомним, в июне в администрации Корабельного района прокомментировали «НикВести», что передавали территорию детской площадки «Сказка» и другие локации для покоса травы в районе КП «Николаевские парки». Однако не все эти предложения были учтены при утверждении территорий. В результате они, в том числе и детская площадка, остались ни за кем не закрепленными и заросли травой.

Тем не менее в исполкоме сообщили, что детская площадка закреплена за «Николаевскими парками».

«По информации предприятия, работы по уборке на территории указанной детской площадки запланированы на период с 20 по 24 июля», — сообщили в исполкоме.

Территория площадки в Корабельном районе 24 июня. Фото: НикВести

Также в исполкоме отметили, что по решению исполкома за покос травы в городе отвечают «Николаевские парки». За ними закреплены парки, скверы, площади, зеленые насаждения вдоль улиц и дорог — от проезжей части до застройки коммунальной собственности — тротуары, определенные остановки, зеленые насаждения на территории внутриквартальных проездов, но не охваченные ОСМД и управляющими компаниями.

Однако в исполкоме не назвали сумму, определенную на покос травы «Николаевским паркам». Но назвали общую сумму, выделенную предприятию, — 128 миллионов гривен.

«Общий объем финансирования КП «Николаевские парки» на 2026 год составляет 128 247 882 гривен, которые направляются на финансирование таких расходов, как: заработная плата, начисления на заработную плату, предметы, материалы, оборудование и инвентарь, оплата коммунальных услуг, оплата услуг, кроме коммунальных, санитарная уборка территорий, содержание зеленых зон, уход за зелеными насаждениями, удаление и обрезка деревьев, посадка деревьев и цветов, уборка опавших листьев, содержание фонтанов и т. п.», — говорится в ответе исполкома.

На прошлой неделе на детской площадке «Сказка» скосили траву и убрали мусор.

Ответственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести

Ответственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести

Ответственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести

Ответственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести

Детская площадка на ул. Океановской

Напомним, что почти три месяца назад жительница Николаева обратилась в Contact Center при Николаевском горсовете по поводу состояния площадки. Она отметила, что так называемый детский городок уже давно находится в запущенном состоянии. Сама площадка, а также конструкции с мозаикой нуждались в ремонте, а территория — в уборке: траву там не косили и мусор не убирали.

Во время эфира в администрации Корабельного района заявили, что площадка оказалась ни за кем не закреплена. Но пообещали, что до 10 июня там скосят траву и организуют уборку.

Впоследствии в администрации заявили, что они подавали заявки на эту территорию и другие в районе для кошения травы, однако КП «Николаевские парки» учло не все предложения.

КП «ДЕЗ Пилот» впоследствии обновило детскую площадку, но не конструкции с мозаикой. В исполкоме сообщили, что их пока не будут ремонтировать, поскольку не могут сохранить аутентичность. А ограждение предлагают снести и установить современное.