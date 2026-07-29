 Ответственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки»

  • среда

    29 июля, 2026

  • 21.3°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 29 июля , 2026 среда

  • Николаев • 21.3° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 13:04, 29 июля, 2026

Ответственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки»

Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: НикВестиОтветственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести

На детской площадке «Сказка» по улице Океановская, 32-36 в Корабельном районе Николаева, которая оказалась заброшенной, скосили траву и убрали мусор. Как выяснилось, ответственными за косьбу травы было КП «Николаевские парки».

Об этом говорится в ответе исполнительного комитета Николаевского горсовета на информационный запрос «НикВести».

Напомним, в июне в администрации Корабельного района прокомментировали «НикВести», что передавали территорию детской площадки «Сказка» и другие локации для покоса травы в районе КП «Николаевские парки». Однако не все эти предложения были учтены при утверждении территорий. В результате они, в том числе и детская площадка, остались ни за кем не закрепленными и заросли травой.

Тем не менее в исполкоме сообщили, что детская площадка закреплена за «Николаевскими парками».

«По информации предприятия, работы по уборке на территории указанной детской площадки запланированы на период с 20 по 24 июля», — сообщили в исполкоме.

Територія майданчику у Корабельному районі 24 червня. Фото: НикВестиТерритория площадки в Корабельном районе 24 июня. Фото: НикВести

Также в исполкоме отметили, что по решению исполкома за покос травы в городе отвечают «Николаевские парки». За ними закреплены парки, скверы, площади, зеленые насаждения вдоль улиц и дорог — от проезжей части до застройки коммунальной собственности — тротуары, определенные остановки, зеленые насаждения на территории внутриквартальных проездов, но не охваченные ОСМД и управляющими компаниями.

Однако в исполкоме не назвали сумму, определенную на покос травы «Николаевским паркам». Но назвали общую сумму, выделенную предприятию, — 128 миллионов гривен.

«Общий объем финансирования КП «Николаевские парки» на 2026 год составляет 128 247 882 гривен, которые направляются на финансирование таких расходов, как: заработная плата, начисления на заработную плату, предметы, материалы, оборудование и инвентарь, оплата коммунальных услуг, оплата услуг, кроме коммунальных, санитарная уборка территорий, содержание зеленых зон, уход за зелеными насаждениями, удаление и обрезка деревьев, посадка деревьев и цветов, уборка опавших листьев, содержание фонтанов и т. п.», — говорится в ответе исполкома.

На прошлой неделе на детской площадке «Сказка» скосили траву и убрали мусор.

Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: НикВестиОтветственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести
Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: НикВестиОтветственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести
Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: НикВестиОтветственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести
Відповідальними за покіс трави на безхазяйному дитячому майданчику «Казка» виявилися «Миколаївські парки». Фото: НикВестиОтветственными за покос травы на бесхозной детской площадке «Сказка» оказались «Николаевские парки». Фото: НикВести

Детская площадка на ул. Океановской

Напомним, что почти три месяца назад жительница Николаева обратилась в Contact Center при Николаевском горсовете по поводу состояния площадки. Она отметила, что так называемый детский городок уже давно находится в запущенном состоянии. Сама площадка, а также конструкции с мозаикой нуждались в ремонте, а территория — в уборке: траву там не косили и мусор не убирали.

Во время эфира в администрации Корабельного района заявили, что площадка оказалась ни за кем не закреплена. Но пообещали, что до 10 июня там скосят траву и организуют уборку.

Впоследствии в администрации заявили, что они подавали заявки на эту территорию и другие в районе для кошения травы, однако КП «Николаевские парки» учло не все предложения.

КП «ДЕЗ Пилот» впоследствии обновило детскую площадку, но не конструкции с мозаикой. В исполкоме сообщили, что их пока не будут ремонтировать, поскольку не могут сохранить аутентичность. А ограждение предлагают снести и установить современное.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: КП «Николаевские парки»

«Пляж превратился в свалку», — николаевцы пожаловались на переполненные урны на берегу Намыва
«Николаевские парки» просят выделить 1,2 га земли для хранения срубленных деревьев
Бюджетная комиссия не поддержала увеличение уставного капитала КП «Николаевские парки» на ₴5 млн
Реклама
Читайте также:
новости
В Еланецкой общине три учебных заведения были присоедили к лицею, создав его филиалы

Юлия Лукьяненко
новости
Арендная плата за землю в парках Николаева может вырасти в 10 раз

Алина Квитко
новости
В гимназии в Терновке не могут оборудовать укрытие из-за нехватки средств и старой котельной

Юлия Лукьяненко
новости
Николаев снова ищет проектантов для восстановления 68 домов за деньги Всемирного банка

Юлия Бойченко
новости
В Николаеве запускают Школу урбанистики: молодежь будут обучать созданию проектов по развитию города

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: КП «Николаевские парки»

Бюджетная комиссия не поддержала увеличение уставного капитала КП «Николаевские парки» на ₴5 млн
«Николаевские парки» просят выделить 1,2 га земли для хранения срубленных деревьев
«Пляж превратился в свалку», — николаевцы пожаловались на переполненные урны на берегу Намыва

В Еланецкой общине три учебных заведения были присоедили к лицею, создав его филиалы

Арендная плата за землю в парках Николаева может вырасти в 10 раз

2 часа назад

Карпаты, Львов и Одесса: где украинцы чаще всего отдыхали во время войны

Светлана Иванченко

Главное сегодня