Бюджетная комиссия не поддержала увеличение уставного капитала КП «Николаевские парки» на ₴5 млн

В Николаеве бюджетная комиссия не поддержала увеличение уставного капитала КП «Николаевские парки». Фото: архив НикВести

Бюджетная комиссия Николаевского городского совета не поддержала проект решения об увеличении уставного капитала коммунального предприятия «Николаевские парки» на 5 миллионов гривен. По словам чиновников, средства необходимы для оформления на баланс предприятия спецтехники, приобретенной за счет государственной субвенции.

Вопрос рассмотрели вчера, 28 июля, во время заседания комиссии, пишут «НикВести».

Как пояснил заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов, речь идет не о выделении новых средств из бюджета. По его словам, в 2025 году Николаев получил от государства 36 миллионов гривен дотации на закупку специализированной техники. Более 31 миллиона гривен уже внесены в уставный капитал предприятия, а ещё 5 миллионов необходимо было оформить отдельным решением. — Это была государственная дотация, целевым назначением которой было приобретение специализированной техники. Увеличение уставного капитала необходимо для приведения бухгалтерского учета в соответствие с данными Единого государственного реестра юридических лиц, — сказал Игорь Набатов. По словам чиновника, за счет этих средств коммунальное предприятие приобрело четыре грузовых бортовых автомобиля и трактор, который уже используется в повседневной работе. После обсуждения бюджетная комиссия не поддержала проект решения об увеличении уставного капитала КП «Николаевские парки».

Напомним, история увеличения уставного капитала КП «Николаевские парки» тянется еще с 2024 года. Впервые горсовет не поддержал увеличение капитала в сентябре 2024 года, а уже в ноябре того же года депутаты вновь не смогли принять решение, хотя деньги на это были выделены ещё в июле.

В феврале 2025 года депутаты горсовета в очередной раз провалили голосование по проекту увеличения капитала на 42,7 миллиона гривен.

В итоге в июне 2025 года комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала увеличение капитала до 100,1 миллиона гривен и вынесла вопрос на сессию, после чего горсовет уже со второй попытки поддержал увеличение уставного капитала предприятия.

В мае 2026 года стало известно, что уставный капитал «Николаевских парков» вырос более чем в 110 раз за пять лет и на сегодняшний день составляет 100 миллионов гривен.