В Лупарево в Николаевской области в результате атаки РФ повреждено более 10 домов

Последствия атак в Николаевской области 30 июля 2026 года. Фото: Николаевская областная государственная администрация

В селе Лупарево Галициновской громады Николаевской области в результате российского нападения повреждены более десяти частных домов, административное здание и учебное заведение.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По предварительной информации, днем РФ атаковала громаду управляемыми авиационными бомбами.

«Сегодня днём враг атаковал, по предварительным данным, управляемыми авиационными бомбами (КАБ) Галициновскую громаду. В результате атаки, по имеющейся информации, в селе Лупарево повреждено более десяти частных домов, административное здание и учебное заведение. На данный момент пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Последствия атак по Николаевской области 30 июля 2026 года. Фото: Николаевская ОГА Последствия атак по Николаевской области 30 июля 2026 года. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, что утром россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура.