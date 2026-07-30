В Лупарево в Николаевской области в результате атаки РФ повреждено более 10 домов
-
- Светлана ИванченкоКорреспондент
-
В селе Лупарево Галициновской громады Николаевской области в результате российского нападения повреждены более десяти частных домов, административное здание и учебное заведение.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
По предварительной информации, днем РФ атаковала громаду управляемыми авиационными бомбами.
«Сегодня днём враг атаковал, по предварительным данным, управляемыми авиационными бомбами (КАБ) Галициновскую громаду. В результате атаки, по имеющейся информации, в селе Лупарево повреждено более десяти частных домов, административное здание и учебное заведение. На данный момент пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Напомним, что утром россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура.
Последние новости про: Война в Украине
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести