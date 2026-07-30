 В Лупарево в Николаевской области в результате атаки РФ повреждено более 10 домов

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Главная Новости Оборона 17:32, 30 июля, 2026

В Лупарево в Николаевской области в результате атаки РФ повреждено более 10 домов

Наслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия атак в Николаевской области 30 июля 2026 года. Фото: Николаевская областная государственная администрация

В селе Лупарево Галициновской громады Николаевской области в результате российского нападения повреждены более десяти частных домов, административное здание и учебное заведение.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По предварительной информации, днем РФ атаковала громаду управляемыми авиационными бомбами.

«Сегодня днём враг атаковал, по предварительным данным, управляемыми авиационными бомбами (КАБ) Галициновскую громаду. В результате атаки, по имеющейся информации, в селе Лупарево повреждено более десяти частных домов, административное здание и учебное заведение. На данный момент пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Наслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия атак по Николаевской области 30 июля 2026 года. Фото: Николаевская ОГА
Наслідки атак по Миколаївщині 30 липня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАПоследствия атак по Николаевской области 30 июля 2026 года. Фото: Николаевская ОГА

Напомним, что утром россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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