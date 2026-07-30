В Николаеве после утреннего обстрела без газа остались жители многоэтажки

В результате утреннего российского обстрела Николаева без газа остались жители одного из многоэтажных домов.

Об этом 30 июля сообщили в Николаевском филиале «Газмережі».

По данным предприятия, в результате атаки были повреждены объекты городской инфраструктуры. На место сразу прибыли аварийные бригады, которые приступили к ликвидации последствий обстрела.

В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить газоснабжение в домах жителей.

Из-за утреннего обстрела Николаева без газа остались жители многоэтажного дома. Фото: Николаевский филиал «Газмережі» В результате утреннего обстрела Николаева без газа остались жители многоэтажного дома. Фото: Николаевский филиал «Газмережі» Из-за утреннего обстрела Николаева без газа остались жители многоэтажного дома. Фото: Николаевский филиал «Газмережі»

Напомним, что сегодня утром россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены склады и крыша многоквартирного дома.