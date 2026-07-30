 В Николаеве после утреннего обстрела без газа остались жители многоэтажки

  • четверг

    30 июля, 2026

  • 27.3°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 30 июля , 2026 четверг

  • Николаев • 27.3° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 10:45, 30 июля, 2026

В Николаеве после утреннего обстрела без газа остались жители многоэтажки

В результате утреннего российского обстрела Николаева без газа остались жители одного из многоэтажных домов.

Об этом 30 июля сообщили в Николаевском филиале «Газмережі».

По данным предприятия, в результате атаки были повреждены объекты городской инфраструктуры. На место сразу прибыли аварийные бригады, которые приступили к ликвидации последствий обстрела.

В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить газоснабжение в домах жителей.

Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»Из-за утреннего обстрела Николаева без газа остались жители многоэтажного дома. Фото: Николаевский филиал «Газмережі»
Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»В результате утреннего обстрела Николаева без газа остались жители многоэтажного дома. Фото: Николаевский филиал «Газмережі»
Через ранкову атаку на Миколаїв без газу залишилися мешканці багатоповерхівки. Фото: Миколаївська філія «Газмережі»Из-за утреннего обстрела Николаева без газа остались жители многоэтажного дома. Фото: Николаевский филиал «Газмережі»

Напомним, что сегодня утром россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены склады и крыша многоквартирного дома.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.
Реклама
Читайте также:
новости
Родители просят обустроить укрытие для «Академии детского творчества» в Николаеве: в горсовете начали изучать этот вопрос

Юлия Лукьяненко
новости
На ПГУ в Николаеве столкнулись легковушка и грузовик дорожной службы: есть пострадавшая

Алина Квитко
новости
В Николаеве планируют обновить правила благоустройства: обязательные камеры и новые требования к фасадам

Юлия Бойченко
новости
В Еланецкой громаде три учебных заведения были присоедили к лицею, создав его филиалы

Юлия Лукьяненко
новости
Арендная плата за землю в парках Николаева может вырасти в 10 раз

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

После расследования по поводу закупки электротранспорта в городском совете Николаева требуют отчета от антикоррупционного департамента

Шале у Тилигульского лимана: «Vento» приглашает на отдых

8 минут тому

На ПГУ в Николаеве столкнулись легковушка и грузовик дорожной службы: есть пострадавшая

Алина Квитко

Главное сегодня