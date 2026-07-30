В Николаеве после утреннего обстрела без газа остались жители многоэтажки
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В результате утреннего российского обстрела Николаева без газа остались жители одного из многоэтажных домов.
Об этом 30 июля сообщили в Николаевском филиале «Газмережі».
По данным предприятия, в результате атаки были повреждены объекты городской инфраструктуры. На место сразу прибыли аварийные бригады, которые приступили к ликвидации последствий обстрела.
В настоящее время специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить газоснабжение в домах жителей.
Напомним, что сегодня утром россияне атаковали Николаев ударными беспилотниками. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. В результате атаки повреждены склады и крыша многоквартирного дома.
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