Сбои в расписании движения автобусов в Николаеве: почему задерживается общественный транспорт
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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Автобусы «Николаевпастранс» курсируют с отклонениями от расписания в первой половине дня из-за задержек с заправкой топливом.
Об этом сообщили в Николаевском городском совете.
Сдвиг в расписании движения произошел из-за длительных воздушных тревог в течение недели, во время которых автозаправочные станции временно приостанавливали работу из-за угрозы атак.
В результате коммунальный транспорт не смог вовремя заправиться.
Напомним, что в середине мая в Николаеве запустили маршрут №49. После первой недели работы проанализировали пассажиропоток и решили уменьшить количество транспортных средств.
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