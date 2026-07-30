Сбои в расписании движения автобусов в Николаеве: почему задерживается общественный транспорт

В Николаеве коммунальные автобусы курсируют с отклонениями от расписания. Архивное фото НикВести

Автобусы «Николаевпастранс» курсируют с отклонениями от расписания в первой половине дня из-за задержек с заправкой топливом.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Сдвиг в расписании движения произошел из-за длительных воздушных тревог в течение недели, во время которых автозаправочные станции временно приостанавливали работу из-за угрозы атак.

В результате коммунальный транспорт не смог вовремя заправиться.

Напомним, что в середине мая в Николаеве запустили маршрут №49. После первой недели работы проанализировали пассажиропоток и решили уменьшить количество транспортных средств.