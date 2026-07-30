Шале у Тилигульского лимана: «Vento» приглашает на отдых
Возле Тилигульского лимана появилось новое место для загородного отдыха — комплекс Vento с семью комфортабельными шале формата A-frame. Домики расположены недалеко от села Украинка, в начале косы.
Сюда можно приехать на выходные, отдохнуть от городского шума и провести несколько дней среди степной природы у воды. При этом гостям не придется отказываться от привычного комфорта: в каждом шале есть кухня, ванная комната, двуспальная кровать и раскладной диван.
Что есть в домиках Vento
Каждое шале рассчитано на четырех гостей. При необходимости можно дополнительно заказать еще одно спальное место.
В домиках оборудованы:
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кухню со всем необходимым;
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отдельную ванную комнату;
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двуспальную кровать;
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зону отдыха с раскладным диваном;
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собственную террасу.
Панорамные окна наполняют пространство естественным светом, а деревянная отделка создает атмосферу загородного дома. На террасе можно позавтракать, выпить утренний кофе или провести вечер под открытым небом.
Можно приехать с домашним питомцем
Vento работает в формате pet-friendly. Гости могут приезжать с домашними животными весом до 15 килограммов.
Об этом необходимо заранее сообщить администрации при бронировании.
Для приготовления ужина на огне на территории комплекса обустроили зону для барбекю.
Vento подойдет прежде всего тем, кто ищет спокойный отдых у лимана.
А если захочется больше активности, неподалеку работают водные аттракционы и кайт-школа. Также рядом можно посетить ферму «Улиточный рай».
Сколько стоит проживание
Стоимость аренды одного шале зависит от дня недели:
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с понедельника по четверг — 4 тысячи гривен в сутки;
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с пятницы по воскресенье — 5 тысяч гривен в сутки.
Узнать о свободных датах и забронировать домик можно по телефонам администрации:
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063 322 10 24;
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075 229 55 96.
Vento — это семь уютных шале у Тилигульского лимана для отдыха вдвоём, с семьёй или друзьями.
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