 Шале у Тилигульского лимана: «Vento» приглашает на отдых

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Шале у Тилигульского лимана: «Vento» приглашает на отдых

Комплекс Vento — це сім нових A-frame шале серед степової природи неподалік Тилігульського лимануКомплекс Vento — это семь новых шале типа A-frame среди степной природы недалеко от Тилигульского лимана

Возле Тилигульского лимана появилось новое место для загородного отдыха — комплекс Vento с семью комфортабельными шале формата A-frame. Домики расположены недалеко от села Украинка, в начале косы.

Сюда можно приехать на выходные, отдохнуть от городского шума и провести несколько дней среди степной природы у воды. При этом гостям не придется отказываться от привычного комфорта: в каждом шале есть кухня, ванная комната, двуспальная кровать и раскладной диван.

Что есть в домиках Vento

Каждое шале рассчитано на четырех гостей. При необходимости можно дополнительно заказать еще одно спальное место.

В домиках оборудованы:

  • кухню со всем необходимым;

  • отдельную ванную комнату;

  • двуспальную кровать;

  • зону отдыха с раскладным диваном;

  • собственную террасу.

На другому рівні шале Vento облаштували затишне двоспальне місце. Будиночок розрахований на відпочинок чотирьох гостейНа втором уровне шале Vento обустроено уютное спальное место для двоих. Домик рассчитан на отдых четырех гостей
У кожному шале Vento є світла зона відпочинку з розкладним диваном, панорамними вікнами та виходом на власну терасуВ каждом шале Vento есть светлая зона отдыха с раскладным диваном, панорамными окнами и выходом на собственную террасу

Панорамные окна наполняют пространство естественным светом, а деревянная отделка создает атмосферу загородного дома. На террасе можно позавтракать, выпить утренний кофе или провести вечер под открытым небом.

Можно приехать с домашним питомцем

Vento работает в формате pet-friendly. Гости могут приезжать с домашними животными весом до 15 килограммов.

Об этом необходимо заранее сообщить администрации при бронировании.

Для приготовления ужина на огне на территории комплекса обустроили зону для барбекю.

Vento подойдет прежде всего тем, кто ищет спокойный отдых у лимана.

А если захочется больше активности, неподалеку работают водные аттракционы и кайт-школа. Также рядом можно посетить ферму «Улиточный рай».

Vento працює у форматі pet-friendly: гості можуть приїжджати з домашніми тваринами вагою до 15 кілограмівVento работает в формате pet-friendly: гости могут приезжать с домашними животными весом до 15 килограммов
Комфортні A-frame шале Vento біля Тилігульського лиману мають власні тераси для ранкової кави та відпочинку просто небаКомфортабельные шале Vento в стиле A-frame у Тилигульского лимана имеют собственные террасы для утреннего кофе и отдыха под открытым небом

Сколько стоит проживание

Стоимость аренды одного шале зависит от дня недели:

  • с понедельника по четверг — 4 тысячи гривен в сутки;

  • с пятницы по воскресенье — 5 тысяч гривен в сутки.

Узнать о свободных датах и забронировать домик можно по телефонам администрации:

  • 063 322 10 24;

  • 075 229 55 96.

Vento — это семь уютных шале у Тилигульского лимана для отдыха вдвоём, с семьёй или друзьями.

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