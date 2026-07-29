 Арендная плата за землю в парках Николаева может вырасти в 10 раз

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Главная Новости Экономика 15:55, 29 июля, 2026

Арендная плата за землю в парках Николаева может вырасти в 10 раз

У Миколаєві хочуть підвищити орендну плату для бізнесу, який працює у парках і скверах. Фото: архів НикВестиВ Николаеве планируют повысить арендную плату для предприятий, работающих в парках и скверах. Фото: архив НикВести

В Николаеве могут в десять раз повысить арендную плату за земельные участки, которые арендует бизнес в парках, скверах и на территории зоопарка. Речь идет об увеличении ставки с 0,1% до 1% от нормативной денежной оценки земли.

Такую рекомендацию департаменту финансов дала депутатская комиссия городского совета по вопросам бюджета, пишут «НикВести».

Как пояснила заместитель директора департамента финансов Николаевского городского совета Ольга Горячка, к ним обратилась налоговая служба, которая обнаружила, что действующая ставка арендной платы не соответствует требованиям Налогового кодекса.

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Сейчас арендаторы платят 0,1% от нормативной денежной оценки земли. Налоговая настаивает, что ставка должна быть не ниже земельного налога — 1%. Если изменения будут поддержаны, ставка вырастет в 10 раз.

Председатель комиссии Федор Панченко подчеркнул, что изменения не должны привести к ситуации, когда коммунальные предприятия, в частности парки или зоопарк, будут вынуждены выплачивать больше средств в городской бюджет, а затем получать компенсацию из этого же бюджета.

— Если мы говорим о третьих лицах, которые арендуют территории в парках, скверах или зоопарке, — это одно дело. Но если из-за такого решения наши коммунальные предприятия начнут просто переводить средства из бюджета в бюджет, то в этом нет смысла, — отметил он.

В итоге комиссия рекомендовала департаменту финансов подготовить проект решения таким образом, чтобы новые ставки применялись к частным арендаторам, но не привели к дополнительным расходам для коммунальных предприятий.

Напомним, что Николаевский городской совет одобрил продление льготы по земельному налогу для предприятий, пострадавших в результате войны. Хотя были разные предложения, депутаты решили, что льготы будут действовать до конца военного положения и еще 6 месяцев после него.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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