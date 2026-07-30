 В Баштанском районе задержали 17-летнего юношу за продажу психотропных веществ через мессенджер

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Главная Новости Инциденты 14:00, 30 июля, 2026

В Баштанском районе задержали 17-летнего юношу за продажу психотропных веществ через мессенджер

Збут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіціїСбыт психотропных веществ в Баштанском районе. Фото Национальной полиции

В Баштанском районе полиция задержала 17-летнего местного жителя по подозрению в организации сбыта психотропного вещества через мессенджер.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли более 102 граммов вещества, похожего на психотропное, спрятанного в коробке из-под чая, а также мобильные телефоны и банковские карты.

Збут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіціїСбыт психотропных веществ в Баштанском районе. Фото нацполиции
Збут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіціїСбыт психотропных веществ в Баштанском районе. Фото Нацполиции

По данным следствия, молодой человек фасовал закупленные психотропные вещества и отправлял их заказчикам почтовыми службами по Украине под вымышленными именами.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по частям 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 500 тысяч гривен.

За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Збут психотропів у Баштанському районі. Фото нацполіціїСбыт психотропных веществ в Баштанском районе. Фото Нацполиции

Напомним, что в Николаеве задержали мужчину и женщину по подозрению в сбыте наркотиков «из рук в руки». Фигурантов поместили под арест, им грозит 12 лет лишения свободы.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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