В Баштанском районе задержали 17-летнего юношу за продажу психотропных веществ через мессенджер
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- Тамила КсенжикКорреспондент
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В Баштанском районе полиция задержала 17-летнего местного жителя по подозрению в организации сбыта психотропного вещества через мессенджер.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.
Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители изъяли более 102 граммов вещества, похожего на психотропное, спрятанного в коробке из-под чая, а также мобильные телефоны и банковские карты.
По данным следствия, молодой человек фасовал закупленные психотропные вещества и отправлял их заказчикам почтовыми службами по Украине под вымышленными именами.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по частям 2 и 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 500 тысяч гривен.
За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Николаеве задержали мужчину и женщину по подозрению в сбыте наркотиков «из рук в руки». Фигурантов поместили под арест, им грозит 12 лет лишения свободы.
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