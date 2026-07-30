 В больнице скончался мужчина, получивший ранение во время российской атаки на Николаевскую область 28 июля

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Главная Новости Инциденты 11:00, 30 июля, 2026

В больнице скончался мужчина, получивший ранение во время российской атаки на Николаевскую область 28 июля

Наслідки атаки на Миколаїв 28 липня 2026 року. Фото НикВестиПоследствия атаки на Николаев 28 июля 2026 года. Фото НикВести

В больнице скончался 86-летний мужчина, получивший ранение во время российского нападения на Галициновскую громаду 28 июля.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

Мужчина находился в больнице после российского удара, однако спасти его медикам не удалось.

Начальник областной военной администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, тогда жители Николаева, чьи дома пострадали в результате дневной российской атаки, рассказали, как пережили обстрел 28 июля. Одни успели спрятаться в коридоре, другие видели, как взрывная волна вырывала из домов окна и двери.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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