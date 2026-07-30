В больнице скончался мужчина, получивший ранение во время российской атаки на Николаевскую область 28 июля

Последствия атаки на Николаев 28 июля 2026 года. Фото НикВести

В больнице скончался 86-летний мужчина, получивший ранение во время российского нападения на Галициновскую громаду 28 июля.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов.

Мужчина находился в больнице после российского удара, однако спасти его медикам не удалось.

Начальник областной военной администрации выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, тогда жители Николаева, чьи дома пострадали в результате дневной российской атаки, рассказали, как пережили обстрел 28 июля. Одни успели спрятаться в коридоре, другие видели, как взрывная волна вырывала из домов окна и двери.