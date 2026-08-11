В Николаеве сотрудника военкомата оштрафовали на ₴17 тысяч за отключенную бодикамеру

Центральный суд Николаева, фото: с официального сайта суда

Центральный районный суд Николаева оштрафовал представителя территориального центра комплектования на 17 тысяч гривен за то, что во время исполнения служебных обязанностей у него не работала камера.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Суд признал действия представителя ТЦК халатным отношением к военной службе в условиях особого периода. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

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Как отмечает Дмитрий Лубинец, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время мероприятий оповещения должны использовать бодикамеры и вести непрерывную видеозапись от начала до завершения таких мероприятий.

В то же время прервать запись можно только в определенных Инструкцией случаях. В частности, если существует риск попадания в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом, а также во время кратковременных личных нужд, например посещения туалета или приема пищи.

Омбудсман подчеркивает, что видеофиксация должна помогать устанавливать обстоятельства спорных ситуаций во время мобилизационных мероприятий и защищать как права граждан, так и военнослужащих.

«Если бы каждое мероприятие оповещения с первой до последней минуты непрерывно фиксировалось на видео, распутать этот клубок было бы значительно проще», — отметил Дмитрий Лубинец.

Он также добавил, что случаи, когда представители ТЦК и СП используют балаклавы, выключают камеры или вообще не ведут видеозапись, могут затруднять установление обстоятельств происшествия и подрывать доверие к государственным институтам.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выступил за радикальную реформу мобилизации и призвал отказаться от принудительных действий сотрудников ТЦК и СП, поскольку процесс не должен основываться на запугивании или количественных показателях.