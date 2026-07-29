В Мешково-Погорелово выявлены проблемы с доступностью ЦНАП и амбулатории

В Мешково-Погорелово в Николаевской области проверили доступность ЦНАП и амбулатории. Фото: Представительство омбудсмена

В Мешково-Погорелово в Николаевской области проверили доступность ЦНАП и амбулатории для людей с инвалидностью и других маломобильных групп. Мониторинговая группа выявила ряд проблем — от отсутствия специальных парковочных мест и навигации для людей с нарушениями зрения до несоответствия дверных проемов и санузлов требованиям доступности.

Об этом сообщили в региональном представительстве Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской и Николаевской областях.

В ходе мониторинговых визитов специалисты проверили, насколько люди с инвалидностью и другие маломобильные посетители могут беспрепятственно получать административные и медицинские услуги.

В ЦНАП помещение расположено на первом этаже, однако доступ к нему затрудняет ряд препятствий. У главного входа обнаружили поврежденное покрытие лестницы, отсутствие поручней и контрастной разметки лестницы и пандуса для людей с нарушениями зрения. Возле здания также нет специально оборудованных парковочных мест для автомобилей людей с инвалидностью.

Внутри помещения отсутствуют тактильные и контрастные элементы навигации, информационные таблички со шрифтом Брайля и другие средства ориентации. Также не обеспечены надлежащие условия для обслуживания людей с нарушениями слуха и зрения.

В Мешково-Погорелово в Николаевской области проверили доступность ЦНАП и амбулатории. Фото: Представительства омбудсмена В Мешково-Погорелово в Николаевской области проверили доступность ЦНАП и амбулатории. Фото: Представительства омбудсмена В Мешково-Погорелово в Николаевской области проверили доступность ЦНАП и амбулатории. Фото: Представительства омбудсмена

Проблемы выявили и в санузле. Ширина дверного проема не соответствует нормативам, пространства недостаточно для маневрирования инвалидной коляской, а необходимые поручни и другие элементы доступности отсутствуют.

В амбулатории общей практики — семейной медицины — ситуация оказалась лучше. На входе нет перепадов высоты, оборудован пандус, а ширина коридоров позволяет маломобильным людям беспрепятственно передвигаться по помещению.

В то же время и здесь был выявлен ряд недостатков. В частности, отсутствуют специальные места для парковки автомобилей людей с инвалидностью, на прозрачных дверях нет контрастной разметки, а ширина отдельных дверных проемов не соответствует государственным строительным нормам.

Кроме того, высота административной стойки не обеспечивает комфортного обслуживания людей, пользующихся инвалидной коляской. В амбулатории также нет электронных информационных табло, а информационные материалы размещены на высоте, что может затруднять доступ к ним для маломобильных посетителей.

В Мешково-Погорелово в Николаевской области проверили доступность ЦНАП и амбулатории. Фото: Представительства омбудсмена В Мешково-Погорелово в Николаевской области проверили доступность ЦНАП и амбулатории. Фото: Представительства омбудсмена

Инклюзивный санузел в целом соответствует основным требованиям по площади и оборудован поручнями. Однако возле умывальника нет опорных поручней, а также отсутствуют крючки для одежды и пеленальный столик непосредственно в помещении.

По результатам мониторинга руководству ЦНАП и амбулатории были даны рекомендации по устранению выявленных недостатков, внедрению принципов разумного приспособления и соблюдению требований государственных строительных норм при проведении ремонтов и реконструкций.

В представительстве омбудсмена подчеркивают, что безбарьерность — это не только соблюдение нормативных требований, но и создание условий, при которых каждый человек может беспрепятственно получать публичные услуги и реализовывать свои права наравне с другими.

Напомним, что в Николаевской областной универсальной научной библиотеке уже несколько лет не могут обустроить пандус. Руководство утверждает, что здание является памятником архитектуры, и дверные проемы у главного входа невозможно приспособить для людей в инвалидных креслах. Однако депутаты считают, что нужно искать возможности для этого.