 В окрестностях Нового Буга земля загрязнена сточными водами: экологи выявили нарушения

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Главная Новости Экология 20:12, 29 июля, 2026

В окрестностях Нового Буга земля загрязнена сточными водами: экологи выявили нарушения

Забруднення ґрунту біля Нового Бугу. Фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округуЗагрязнение почвы вблизи Нового Буга. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Государственные инспекторы по охране окружающей среды зафиксировали загрязнение земель неочищенными сточными водами вблизи города Новый Буг в Николаевской области. Факт нарушения был выявлен 28 июля.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Специалисты обследовали территорию и отобрали пробы загрязненной почвы для лабораторных исследований. После анализа специалисты рассчитают размер ущерба, нанесенного окружающей среде.

На нарушителя составили административный протокол по статье 52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Стоит напомнить, что в Николаеве выясняют, кому принадлежат врезки в ливневую канализацию возле озера в парке «Лески». Эти стоки попадают в озеро и загрязняют его. Если владельцев не найдут, то впереди — обращение в правоохранительные органы.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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