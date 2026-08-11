Березанская громада получила из Германии модульные котельные для детского сада и лицея

Березанская община получила две современные модульные котельные. Фото поселкового совета

Березанская громада получила две современные модульные котельные на пеллетах мощностью 200 кВт для детского сада «Солнышко» и Ташинского лицея. Оборудование передало правительство Германии в рамках пакета «Зимней помощи».

Об этом сообщили в поселковом совете.

Котельные обеспечат учебные заведения автономным отоплением и помогут поддерживать стабильную температуру в помещениях. Они работают на пеллетах, а подача топлива автоматизирована.

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«Такое современное решение существенно снижает расходы местного бюджета по сравнению с использованием газа или электричества, а также значительно повышает энергоэффективность благодаря максимальной отдаче топлива и возможности разумно регулировать температуру в помещениях в зависимости от времени суток или выходных дней», — говорится в сообщении.

Оборудование было передано в рамках помощи Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), которую реализует немецкое общество международного сотрудничества GIZ.

В Березанском поселковом совете отметили, что сотрудничество с правительством Германии продолжается не впервые. Полученные котельные должны укрепить энергетическую устойчивость громады и помочь обеспечить детей теплом в холодный период.

Березанская община получила две современные модульные котельные. Фото поселкового совета

Напомним, что в Березанской громаде планируют завершить строительство укрытия в детском саду «Солнышко» к октябрю 2026 года. Для этого на сессии поселкового совета депутаты выделили средства и утвердили скорректированную проектно-сметную документацию, необходимую для завершения работ и ввода укрытия в эксплуатацию.