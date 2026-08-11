 Березанская громада получила из Германии модульные котельные для детского сада и лицея

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Главная Новости Общество 19:32, 11 августа, 2026

Березанская громада получила из Германии модульные котельные для детского сада и лицея

Березанська громада отримала дві сучасні модульні котельні. Фото селищної радиБерезанская община получила две современные модульные котельные. Фото поселкового совета

Березанская громада получила две современные модульные котельные на пеллетах мощностью 200 кВт для детского сада «Солнышко» и Ташинского лицея. Оборудование передало правительство Германии в рамках пакета «Зимней помощи».

Об этом сообщили в поселковом совете.

Котельные обеспечат учебные заведения автономным отоплением и помогут поддерживать стабильную температуру в помещениях. Они работают на пеллетах, а подача топлива автоматизирована.

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«Такое современное решение существенно снижает расходы местного бюджета по сравнению с использованием газа или электричества, а также значительно повышает энергоэффективность благодаря максимальной отдаче топлива и возможности разумно регулировать температуру в помещениях в зависимости от времени суток или выходных дней», — говорится в сообщении.

Оборудование было передано в рамках помощи Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), которую реализует немецкое общество международного сотрудничества GIZ.

В Березанском поселковом совете отметили, что сотрудничество с правительством Германии продолжается не впервые. Полученные котельные должны укрепить энергетическую устойчивость громады и помочь обеспечить детей теплом в холодный период.

Березанська громада отримала дві сучасні модульні котельні. Фото селищної радиБерезанская община получила две современные модульные котельные. Фото поселкового совета

Напомним, что в Березанской громаде планируют завершить строительство укрытия в детском саду «Солнышко» к октябрю 2026 года. Для этого на сессии поселкового совета депутаты выделили средства и утвердили скорректированную проектно-сметную документацию, необходимую для завершения работ и ввода укрытия в эксплуатацию.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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