Березанская громада получила из Германии модульные котельные для детского сада и лицея
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- Алена КоханчукРепортер
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Березанская громада получила две современные модульные котельные на пеллетах мощностью 200 кВт для детского сада «Солнышко» и Ташинского лицея. Оборудование передало правительство Германии в рамках пакета «Зимней помощи».
Об этом сообщили в поселковом совете.
Котельные обеспечат учебные заведения автономным отоплением и помогут поддерживать стабильную температуру в помещениях. Они работают на пеллетах, а подача топлива автоматизирована.
«Такое современное решение существенно снижает расходы местного бюджета по сравнению с использованием газа или электричества, а также значительно повышает энергоэффективность благодаря максимальной отдаче топлива и возможности разумно регулировать температуру в помещениях в зависимости от времени суток или выходных дней», — говорится в сообщении.
Оборудование было передано в рамках помощи Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), которую реализует немецкое общество международного сотрудничества GIZ.
В Березанском поселковом совете отметили, что сотрудничество с правительством Германии продолжается не впервые. Полученные котельные должны укрепить энергетическую устойчивость громады и помочь обеспечить детей теплом в холодный период.
Напомним, что в Березанской громаде планируют завершить строительство укрытия в детском саду «Солнышко» к октябрю 2026 года. Для этого на сессии поселкового совета депутаты выделили средства и утвердили скорректированную проектно-сметную документацию, необходимую для завершения работ и ввода укрытия в эксплуатацию.
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