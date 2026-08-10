Двукратный чемпион Европы: спортсмен из Николаева завоевал два золота по шашкам в Таллине

Николаевский шашист Матвей Колесников дважды стал чемпионом Европы по шашкам-100. Фото: Николаевская ОВА

Николаевский спортсмен Матвей Колесников завоевал две золотые медали на юношеском чемпионате Европы по шашкам-100. Соревнования проходили с 1 по 9 августа в Таллинне, Эстония.

Как сообщили в Николаевской ОВА, Матвей выступал в категории U-16. В классической игре он набрал 15 из 18 возможных очков и занял первое место среди кадетов.

Еще одно золото николаевский шашкист завоевал в блиц-турнире, набрав 16 из 18 очков.

Всего в чемпионате приняли участие 186 спортсменов из 12 европейских стран. Украину представляли 15 участников — семь юношей и восемь девушек.

Николаевский шашкист Матвей Колесников дважды стал чемпионом Европы по шашкам-100. Фото: Николаевская ОВА

Матвей Колесников — воспитанник МО ДЮСШ «ОШШК» имени М. В. Шелеста. По итогам соревнований он стал двукратным чемпионом Европы среди кадетов U-16 по шашкам-100.

Николаевский шашкист Матвей Колесников дважды стал чемпионом Европы по шашкам-100. Фото: Николаевская ОВА

Напомним, что в Ивано-Франковске в июне также проходил юношеский чемпионат Украины по шашкам-100, который собрал сильнейших юных спортсменов страны. Тогда николаевский спортсмен Матвей Колесников завоевал три награды.