В мэрии Николаева пришли к выводу, что на восстановление 51 школы потребуется полмиллиарда

Разрушенное здание Николаевского лицея № 51, август 2025 года, фото: «НикВести»

На восстановление разрушенного здания Николаевского лицея №51 требуется 470 миллионов гривен.

В настоящее время подрядчик разработал проектную документацию, которая уже прошла экспертизу, сообщил «НикВести» руководитель Управления капитального строительства Алексей Савчук.

— Экспертиза уже пройдена, получен фактически положительный экспертный отчет. Окончательная стоимость составила 470 миллионов гривен, — сообщил он.

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Донорам предлагают оба варианта: реконструкцию существующего здания и полное новое строительство учреждения, которое обойдется в 1 миллиард гривен.

— У нас есть запланированные доноры, к которым мы можем обратиться, но я пока не буду их называть, потому что сначала нужно получить обратную связь, а потом уже об этом говорить. Что касается крупного проекта, то состоялось общение, и доноры запросили проектную документацию с отчетами и так далее. Сейчас они приступают к изучению, и фактически мы понимаем, что какой-то проект на 100% будет одобрен, — сказал Алексей Савчук.

Ранее «НикВести» писали, что в Николаеве хотят разработать ещё один проект для разрушенного обстрелом лицея №51 — на этот раз его реконструкции.

Журналистка «НикВести» поинтересовалась, соответствует ли это заключению технического совета Управления капитального строительства относительно дальнейшей судьбы разрушенного здания лицея. Тогда речь шла о том, что здание не подлежит восстановлению и требует лишь сноса и нового строительства.

Однако руководитель Управления капитального строительства Алексей Савчук сообщил, что перед разработкой второго проекта — на этот раз реконструкции лицея — подрядная организация проведет техническое обследование разрушенного здания, чтобы выяснить, подлежит ли оно восстановлению.

До этого городские власти уже заказали проект нового строительства «золотого» лицея за 6,3 миллиона гривен, согласно которому строительство школы с нуля обойдется в более чем 1 миллиард гривен.

Читайте статью «НикВести» «Это наш дом». Как учит учеников разрушенный 51-й лицей и стоит ли ждать его восстановления?»

Николаевский лицей № 51

Как известно, строительство нового лицея обойдется в 1 миллиард гривен, сообщил мэр Александр Сенкевич. На заказ проекта нового строительства из городского бюджета выделили 6,3 миллиона гривен.

Мэр также сказал, что международные доноры не будут выделять таких средств, а в местном и государственном бюджетах их нет.

Хотя мэр озвучил предварительную стоимость строительства лицея, на данный момент готового проекта нет. Его должны были разработать ещё год назад — к лету 2024 года. Однако срок разработки затянулся — подрядчик обещал завершить его до конца марта 2025 года, но вновь не успел этого сделать.

Народный депутат Украины Игорь Копитин высказался против идеи строительства нового лицея. Он считает, что нужно восстанавливать разрушенный корпус, поскольку это обойдется примерно в 30 миллионов гривен.

В то же время руководитель управления капитального строительства Николаевского городского совета Алексей Савчук заявил, что город будет «принимать меры», чтобы построить новый лицей №51.

Строительство лицея №51 в Николаеве ранее входило в перечень из пяти объектов Николаевской области, на восстановление которых из госбюджета в 2023 году было выделено 667,9 миллиона гривен. В июле 2022 года в здание этого учебного заведения попала российская ракета.

Сначала руководительница управления образования городского совета Анна Личко заявляла, что для Николаева школа №51 имеет большое значение, поэтому её будут восстанавливать. Однако технический совет при управлении капитального строительства городского совета пришёл к выводу, что здание 51-го лицея необходимо снести. После этого мэр Александр Сенкевич заявил, что на её месте построят новое, современное учреждение с укрытиями, оборудованными для детей.

Вице-мэр Николаева Анатолий Петров в комментарии «НикВести» сообщил, что проект строительства лицея №51 будет разработан к лету 2024 года. Позже он рассказал, что там планируют построить три корпуса для начальной, средней и старшей ступеней образования.

Управление капитального строительства городского совета в марте 2024 года заключило договор на разработку проекта строительства лицея на сумму 6,3 миллиона гривен.

А после разработки проекта строительством учебного заведения, как сообщалось, займется Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области.