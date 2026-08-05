В бюджете Николаева нет денег на снос всех аварийных деревьев: ждут субвенцию от государства

Срубленные деревья в николаевском парке «Победа», фото «НикВести»

В бюджете Николаева пока нет денег на снос всех аварийных деревьев. Администрации районов будут срубать только отдельные деревья — средства на это они должны найти в своих бюджетах.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания в городском совете 4 августа, пишут «НикВести».

Первый заместитель городского головы Виталий Луков отметил, что во время августовского перераспределения бюджета вряд ли удастся найти дополнительные средства именно на эти работы.

— Понятно, что за счет перераспределения, которое еще планируется на сессии, вряд ли эти средства будут выделены, потому что есть питание детей и все остальное. То есть это у кого-то отнять последнее и отдать на снос деревьев. Я прошу глав администраций просто придержать эти сухие пожарные шланги до того момента, как только мы услышим, что нам поступила какая-то государственная субвенция. Только тогда можно будет приступить к этим работам, — сказал он.

В то же время глава администрации Центрального района Александр Береза сообщил, что администрации могут начать работы за счет собственного перераспределения средств.

— В связи с тем, что у нас приостановили отдельные виды работ, мы перенесем на эти нужды минимально возможные суммы и начнем с этого месяца, — сказал он.

По словам Виталия Лукова, этих средств хватит лишь на отдельные случаи.

— Но это не означает, что сейчас администрации могут, имеют ресурсы и возможности устранить все аварийные сухие деревья, которые есть во дворах. Мы слышали, что у нас много таких обращений, но, к сожалению, у города сейчас нет таких ресурсов, за исключением отдельных случаев, — сказал он.

Как известно, коммунальное предприятие «Николаевские парки» не справляется с большим количеством заявок на обрезку деревьев, поэтому к работам будут привлекать КП «ГДМБ» и районные администрации.

Напомним, что Николаевский городской совет обратился в Кабинет министров с просьбой выделить городу дополнительную субсидию в размере 1,1 миллиарда гривен.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что поедет в Киев, где будет отстаивать потребность города в субвенции в размере 1,1 миллиарда гривен. Позже он рассказал, что Министерство финансов в течение 4 месяцев будет изучать состояние городского бюджета, чтобы обосновать необходимость дофинансирования из госбюджета.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, решение о выделении дополнительных средств зависит не только от расчетов Минфина, но и от политической воли парламента.

Во время аппаратного совещания 2 марта мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в бюджете города на 2026 год не хватает средств даже на зарплаты и оплату коммунальных услуг. Из-за этого вопрос о том, какие объекты финансировать в первую очередь, «будет стоять очень остро».

По словам мэра Александра Сенкевича, по состоянию на июль правительство так и не дало официального ответа, а Министерство финансов продолжает анализировать городской бюджет.

В то же время новоназначенный министр по делам ветеранов, бывший глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что и в дальнейшем будет поддерживать область и пообещал отстаивать её интересы при распределении средств государственного бюджета и работать над экономической стратегией «Юг 2.0».

В бюджете Николаева не хватает денег. Что известно?

Николаевский городской совет обратился к правительству и парламенту с просьбой предоставить дополнительную дотацию из государственного бюджета. По подсчетам города, собственных доходов бюджета на 2026 год хватает лишь на 82,5% от реальной потребности, а дефицит финансовых ресурсов превышает 1 миллиард 140 миллионов гривен.

В целом доходы бюджета на 2026 год составляют 5 миллиардов 546 миллионов гривен, общий объем расходов бюджета — 5 миллиардов 275 миллионов 353 тысячи 815 гривен.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подчеркнул, что бюджет на 2026 год фактически является бюджетом выживания и не покрывает всех потребностей общины. В частности, в бюджете Николаева нет средств на повышение заработной платы учителям, инициированное государством.