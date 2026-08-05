Котлован в парке «Адмиралтейский» в Николаеве хотят засыпать землёй: предприниматель там ничего не построил

Территория в сквере «Адмиралтейский», где планировалось строительство. Фото: НикВести

Котлован в парке «Адмиралтейский» (бывший сквер имени 61 коммунара — прим.) в Николаеве предложили засыпать землёй, которую используют при обустройстве укрытий. Этот участок через суд пытаются вернуть городу, поскольку там ничего не построили за годы аренды.

Об этом шла речь на аппаратном совещании в горсовете Николаева 4 августа, пишут «НикВести».

Мэр Александр Сенкевич попросил администрацию Центрального района обратиться к владельцам участка в парке, который огорожен забором. По словам главы администрации Александра Березы, юридический департамент через суд пытается вернуть землю городу. Котлован пока предлагают засыпать.

— Сейчас юридический департамент начал процесс возврата земли в собственность города, так как там истекли договоры аренды. Кроме того, у нас есть инициатива: сейчас управление капитального строительства занимается обустройством укрытий и обратилось с вопросом, куда девать грунт, извлекаемый со строительных площадок. Мы проявили инициативу и предложили постепенно засыпать этот котлован, — сказал Александр Береза.

Забор возле котлована в сквере «Адмиралтейский» сломан. Фото НикВести, апрель 2026 года

Что касается забора возле котлована, мэр сказал, что часть его украли, а часть сломана после обстрелов соседнего завода. Но территория опасна, поскольку полностью не огорожена.

— Это же не наш забор. Сейчас, возможно, нужно посмотреть, привлечь кого-нибудь. Возможно, нужно снять часть забора, которая выходит на территорию парковки, и перенести её сюда, на территорию парка, потому что там просто нет двух-трёх секций. Это может привести к трагедии. Там яма довольно глубокая, метров 2,5, может, и больше, чтобы никто туда не упал, — отметил Александр Сенкевич.

Также мэр обратил внимание, что в сквере много сухих деревьев, которые нужно убрать, и подстричь кусты.

Напомним, «НикВести» в апреле писали, что возле котлована в сквере обрушился забор и скапливается мусор.

Предыстория со строительством в сквере

Николаевский городской совет 28 апреля 2009 года принял решение и передал земельный участок площадью 2240 квадратных метров на углу 2-й Слободской улицы и Набережной улицы (парк «Адмиралтейский») в аренду ООО «Арчи» на 2 года. Там должен был быть построен спортивно-оздоровительный комплекс. Владельцем ООО «Арчи» является бизнесмен Рафаэль Гороян.

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В 2011 году на территории парка обнаружили античный некрополь. Найденные артефакты передали в музей «Старофлотские казармы».

После этого прокуратура просила признать решение о продлении аренды ООО «Арчи» незаконным. Депутаты Николаевского горсовета также приняли решение, в котором поддержали протест прокуратуры и настаивали на том, что строительство нельзя вести на территории некрополя. Бизнесмену обещали выделить другой участок под застройку.

Впрочем, Рафаэль Гороян подал иск в суд и вернул этот участок. Однако за 15 лет строительство там так и не началось. Выкопанный котлован уже много лет огорожен забором, который сейчас находится в сломанном состоянии.

На сегодняшний день прокуратура в интересах Николаевского горсовета через суд пытается вернуть участок в собственность общины. В настоящее время продолжается принудительное исполнение решения суда.

В настоящее время территория завалена мусором. Забор местами сломан, весной внутри выкопанного котлована лежали кучи мусора, а сейчас всё заросло травой, кустами и деревьями.