 В Вознесенске инспекторы зафиксировали повреждение дуба диаметром 170 см

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Главная Новости Инциденты 1:10, 01 августа, 2026

В Вознесенске инспекторы зафиксировали повреждение дуба диаметром 170 см

У Вознесенську пошкодили дуб діаметром 170 см. Фото Екоінспекція Південно-Західного округуВ Вознесенске повредили дуб диаметром 170 см. Фото: Экоинспекция Юго-Западного округа

В Вознесенске государственные инспекторы зафиксировали повреждение многолетнего дуба диаметром 170 см на одной из городских аллей. По факту обрезки ветвей дерева и складирования строительных отходов составили протоколы об административных правонарушениях.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

В инспекцию обратилась жительница Вознесенска, которая сообщила об обрезке ветвей дубов и проведении работ вблизи деревьев. После этого государственные инспекторы выехали на место. В обследовании также приняли участие представители общественности, депутаты Вознесенского городского совета и представители управления ЖКХ и капитального строительства.

В ходе проверки инспекторы установили, что один из дубов получил повреждения в результате обрезки ветвей. Диаметр ствола дерева составляет 170 см.

В настоящее время работы вблизи деревьев приостановлены. Инспекция сообщила, что после определения размера ущерба будут предприняты дальнейшие процессуальные действия. По итогам встречи участники договорились продолжить обсуждение вопросов сохранения многолетних дубов.

Напомним, что в Николаевской области в ходе природоохранных мероприятий была выявлена незаконная вырубка и повреждение 457 деревьев в защитной лесополосе вдоль автодороги Н-24 «Благовещенское — Николаев». Рассчитанная сумма ущерба превышает полмиллиона гривен.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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