Чиновника городского совета в Николаевской области подозревают в вымогательстве 2,5 тысячи долларов за «помощь» в увольнении с военной службы

Чиновник горсовета подозревается в вымогательстве 2,5 тысячи долларов за оказание влияния на ТЦК. Фото: СБУ

В Николаевской области начальнику службы по делам детей одного из городских советов Вознесенского района сообщили о подозрении в получении 2,5 тысячи долларов за оказание влияния на должностных лиц ТЦК и СП. За эти деньги он обещал помочь военнослужащему с увольнением с военной службы по семейным обстоятельствам.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре и Службе безопасности Украины в Николаевской области.

По данным следствия, чиновник знал порядок увольнения военнослужащих по семейным обстоятельствам и предложил одному из военных помочь оформить необходимые документы.

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В частности, он обещал содействовать в получении медицинских документов, подтверждающих необходимость постоянного ухода за матерью военнослужащего. Кроме того, чиновник уверял, что сможет повлиять на представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, чтобы те приняли положительное решение об увольнении с военной службы.

За содействие в решении вопроса он потребовал 2500 долларов США.

Правоохранители зафиксировали передачу денег двумя частями — сначала 1000 долларов, а затем еще 1500. После получения всей суммы должностное лицо было разоблачено.

Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства дела и проверяют, могли ли к схеме быть причастны другие люди.

В случае доказательства вины чиновнику грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области сотрудники ГБР и Нацполиции разоблачили сотрудника правоохранительных органов и адвоката, которые, по данным следствия, за 29 тысяч долларов США обещали военнообязанному исключение из розыска ТЦК и оформление негодности к службе. Фигуранты были задержаны во время получения части средств.