Россия атаковала Вознесенск: шесть человек в больнице
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- Алина КвиткоРепортер
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Днём 5 августа российские войска атаковали Вознесенск — в результате удара пострадали шесть человек.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
По предварительным данным, ранения получили 39-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 31, 50, 64, 66 и 69 лет. Все они были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают необходимую помощь.
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— Ранения получили пять работников предприятия — четверо мужчин и одна женщина. Все получили легкие травмы и ранения осколками стекла. Медики оказали им помощь на месте, после чего пострадавших госпитализировали в Вознесенскую многопрофильную больницу, — сообщили в пресс-службе Вознесенского горсовета.
Кроме того, в результате атаки повреждено здание и специальная техника одного из объектов транспортной инфраструктуры.
Информация о последствиях обстрела уточняется.
Напомним, ночью 5 августа 2026 года россияне восемь раз атаковали Гороховскую общинуНиколаевской области дронами «Молния» — одним из ударов было повреждено здание школы, возник пожар. Всего за сутки 4–5 августа в Николаевской области зафиксировали 38 пожаров, огонь уничтожил более 52 гектаров территории.
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