 Россия атаковала Вознесенск: шесть человек в больнице

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Главная Новости Инциденты 16:07, 05 августа, 2026

Россия атаковала Вознесенск: шесть человек в больнице

Атака РФ по Вознесенському району 5 серпня. Фото: архів НикВестиАтака РФ на Вознесенский район 5 августа. Фото: архив НикВести

Днём 5 августа российские войска атаковали Вознесенск — в результате удара пострадали шесть человек.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По предварительным данным, ранения получили 39-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 31, 50, 64, 66 и 69 лет. Все они были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают необходимую помощь.

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— Ранения получили пять работников предприятия — четверо мужчин и одна женщина. Все получили легкие травмы и ранения осколками стекла. Медики оказали им помощь на месте, после чего пострадавших госпитализировали в Вознесенскую многопрофильную больницу, — сообщили в пресс-службе Вознесенского горсовета.

Кроме того, в результате атаки повреждено здание и специальная техника одного из объектов транспортной инфраструктуры.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, ночью 5 августа 2026 года россияне восемь раз атаковали Гороховскую общинуНиколаевской области дронами «Молния» — одним из ударов было повреждено здание школы, возник пожар. Всего за сутки 4–5 августа в Николаевской области зафиксировали 38 пожаров, огонь уничтожил более 52 гектаров территории.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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