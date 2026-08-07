Суд закрыл одно из дел против осужденного бывшего руководителя «Николаевоблтеплоэнерго» Бородина

Виталий Бородин, Фото: «НикВести»

Ингульский районный суд Николаева закрыл одно из уголовных дел против бывшего главного инженера коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Виталия Бородина.

Его освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, пишут «НикВести» со ссылкой на постановление суда. При этом он продолжает отбывать восьмилетний срок заключения по другому приговору.

По данным следствия, в марте 2016 года Виталий Бородин, работая главным инженером предприятия, ненадлежащим образом проконтролировал выполнение договоров с частным предприятием «Алекс Торг» на разработку технической документации для котлоагрегатов в котельных Николаева и Очакова.

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Следователи утверждали, что он подписал акты приемки работ на сумму 192 тысячи 318 гривен, хотя эти работы фактически не были выполнены. После этого «Николаевоблтеплоэнерго» перечислило средства подрядчику.

Бородина обвиняли в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины). Он и его адвокат обратились в суд с ходатайством о прекращении дела в связи с истечением срока давности.

Суд пришел к выводу, что с момента предполагаемого совершения правонарушения истек установленный законом срок привлечения к уголовной ответственности. Также суд не установил обстоятельств, которые могли бы приостановить или прервать его течение.

В итоге суд прекратил уголовное производство по данному обвинению. Гражданский иск «Николаевоблтеплоэнерго» оставили без рассмотрения, а процессуальные расходы возложили на государство.

Напомним, в декабре 2023 года Высший антикоррупционный суд приговорил Виталия Бородина к 8 годам лишения свободы за растрату средств. В ходе расследования было установлено, что с мая по октябрь 2015 года чиновник, злоупотребляя служебным положением, внес ложные сведения в акты выполненных работ по демонтажу, монтажа, установки и наладки 138 приборов учета тепловой энергии в жилых домах Николаева. В результате этого безосновательно были растрачены бюджетные средства на сумму более 1,7 миллиона гривен.

До этого, в июне 2017 года, прокуратура передала обвинительный акт в отношении Бородина в Ленинский районный суд города Николаева. Кроме того, вслед за полицией НАБУ начало расследование эпизода о хищении в 2015 году средств из ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» во время установки счетчиков тепловой энергии.