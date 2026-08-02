 В Николаеве суд арестовал водителя минивэна, который в нетрезвом состоянии сбил мужчину на электросамокате и скрылся с места происшествия

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Главная Новости Правосудие 6:48, 02 августа, 2026

В Николаеве суд арестовал водителя минивэна, который в нетрезвом состоянии сбил мужчину на электросамокате и скрылся с места происшествия

ДТП сталася 30 липня 2026 року в Миколаєві. Фото: ГУНП МиколаївщиниДТП произошло 30 июля 2026 года в Николаеве. Фото: ГУНП Николаевской области

В Николаеве суд избрал меру пресечения в отношении 27-летнего водителя автомобиля Mitsubishi Grandis, которого подозревают в совершении ДТП в состоянии опьянения, в результате которого получил тяжелые травмы водитель электросамоката.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

По ходатайству следователей суд взял подозреваемого под стражу с правом внесения залога.

Напомним, авария произошла 30 июля на улице Малко-Тырновской в Николаеве. По данным следствия, водитель Mitsubishi Grandis столкнулся с электросамокатом, после чего покинул место происшествия. Отъехав недалеко, он не справился с управлением, врезался в забор частного дома и снова скрылся.

В полиции отмечают, что в тот же день правоохранители оперативно установили личность водителя, задержали его и сообщили о подозрении по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему.

Ранее сообщалось, что 19 июля в Николаеве 31-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил пятилетнего мальчика, ехавшего на самокате.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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