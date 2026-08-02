В Николаеве суд арестовал водителя минивэна, который в нетрезвом состоянии сбил мужчину на электросамокате и скрылся с места происшествия
-
- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
-
В Николаеве суд избрал меру пресечения в отношении 27-летнего водителя автомобиля Mitsubishi Grandis, которого подозревают в совершении ДТП в состоянии опьянения, в результате которого получил тяжелые травмы водитель электросамоката.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.
По ходатайству следователей суд взял подозреваемого под стражу с правом внесения залога.
Напомним, авария произошла 30 июля на улице Малко-Тырновской в Николаеве. По данным следствия, водитель Mitsubishi Grandis столкнулся с электросамокатом, после чего покинул место происшествия. Отъехав недалеко, он не справился с управлением, врезался в забор частного дома и снова скрылся.
В полиции отмечают, что в тот же день правоохранители оперативно установили личность водителя, задержали его и сообщили о подозрении по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему.
Ранее сообщалось, что 19 июля в Николаеве 31-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил пятилетнего мальчика, ехавшего на самокате.
Последние новости про: Полиция Николаевщины
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести