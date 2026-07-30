В церкви на Садовой, которая является памятником архитектуры в Николаеве, самовольно реставрируют фасад

Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери на ул. Садовой. Фото: НикВести

В кафедральном соборе Касперовской иконы Божией Матери на ул. Садовой в Николаеве сейчас проводят реставрацию фасада. Поскольку это памятник архитектуры местного значения, для ремонта необходимо было разработать научно-проектную документацию и получить разрешение. Однако работы ведутся самовольно.

Об этом сообщил Отдел охраны культурного наследия Николаевского горсовета в «Фейсбуке».

В сообщении говорится, что церковь является памятником архитектуры 1904–1912 годов, внесенным в Госреестр недвижимых памятников Украины.

Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери на ул. Садовой. Фото: отдел охраны культурного наследия

15 июля сотрудники отдела охраны культурного наследия зафиксировали проведение самовольных работ. Ремонтируют главный фасад здания без соответствующего разрешения органа охраны культурного наследия.

«На момент осмотра началось шпаклевание аутентичного исторического камня (кладки), что приводит к сокрытию, изменению и возможному повреждению элементов объекта охраны памятника и в целом является прямым нарушением требований ст. 22 Закона Украины «Об охране культурного наследия», запрещающей изменение памятников и их частей, а также ст. 26 Закона Украины «Об охране культурного наследия» относительно обязательного получения письменного разрешения на проведение работ», — говорится в сообщении.

Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери на ул. Садовой, где проводят самовольную реставрацию. Фото: отдел охраны культурного наследия Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери на ул. Садовой, где проводят самовольную реставрацию. Фото: отдел охраны культурного наследия Кафедральный собор Касперовской иконы Божией Матери на ул. Садовой, где проводят самовольную реставрацию. Фото: отдел охраны культурного наследия

Отмечается, что представителям Православной церкви Украины вручили предписание о немедленном прекращении любых работ на фасаде до разработки, согласования научно-проектной документации и получения официального разрешения управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОВА. Также было направлено уведомление о нарушении законодательства об охране памятников.

«17 июля в отдел охраны культурного наследия владелец памятника обратился за заключением о проведении ремонтных работ на фасаде памятника, предоставив лишь технологическую карту по локальному ремонту и гидрофобизации каменногокаменного фасада памятника архитектуры, а не научно-проектную документацию на реставрацию», — сообщили в отделе охраны культурного наследия Николаева.

Чиновники отметили, что отказали в выдаче согласования, поскольку фактически реставрация фасада уже велась без научно-проектной документации, как того требует закон.

Напомним, в Николаеве год назад начались работы по реставрации исторического здания XIX века — памятника архитектуры, известного как «Дом Юрицина». Территорию вокруг усадьбы огородили забором, а строители, в частности, сбили часть декоративной лепнины на фасаде, как оказалось, ещё до получения разрешения на работы. Речь идет о двухэтажном доме, расположенном по адресу улица Вадима Благовисного (Никольская), 40/1, на пересечении с улицей Алексея Вадатурского (Фалеевская). Здание принадлежит частному владельцу — в 2023 году его приобрела Ирина Герасименко.

В декабре прошлого года владелец здания проводил там работы по обустройству парковочного кармана, в результате чего были повреждены корни нескольких деревьев. Одно из них упало через несколько дней.

В 2026 году начальник управления культуры Юрий Любаров заявил, что в «Доме Юрицина», где сейчас проводятся реставрационные работы, планируется разместить отель.