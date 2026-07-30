 Интересные события в Николаеве: куда пойти в ближайшие дни

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Главная Новости Культура 16:00, 30 июля, 2026

Интересные события в Николаеве: куда пойти в ближайшие дни

Миколаїв. Фото: НикВестиНиколаев. Фото: НикВести

Концерты, фестивали, кинопоказы, творческие встречи и развлечения для детей — в ближайшие дни в Николаеве состоится немало интересных мероприятий для людей разного возраста и с разными интересами.

«НикВести» собрали подборку мероприятий, которые стоит посетить в ближайшие дни.

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Кинотеатр Multiplex

Афиша 31 июля — 5 августа

Человек-паук: Совершенно новый день — приключения, экшн, фантастика

Миньоны и Монстры — приключения, анимация, комедия, семейный

История игрушек 5 — приключения, анимация, комедия, семейный

Ваяна — приключения, комедия, мюзикл, фэнтези, семейный

Одиссея — экшн, фантастика, драма

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкриншот с сайта кинотеатра Multiplex

Расписание и билеты — на сайте кинотеатра.

Николаевская областная филармония

1 августа, суббота, 14:00концерт Felicità — музыка, в которую влюбишься с первых нот

«Подарите себе атмосферу солнечной Италии, романтики Венеции и легендарных хитов, покоривших весь мир. Вас ждет вечер теплых эмоций, ярких мелодий и незабываемого настроения, где каждая песня — это история о любви, счастье и жизни. Окунитесь в мир настоящей итальянской музыки вместе с Николаевской областной филармонией», — говорится в сообщении.

Адрес: Николаевский областной художественный музей им. В. В. Верещагина, ул. Большая Морская, 47

5 августа, среда, 18:00концерт «Назад во времени: ретро-хиты»

«Назад во времени — туда, где музыка трогает сердце! Приглашаем вас на незабываемый вечер любимых ретро-хитов, ставших саундтреком целых поколений. Окунитесь в атмосферу теплых воспоминаний, искренних эмоций и мелодий, которые не теряют своего очарования с годами. Вас ждут украинские и мировые хиты прошлых лет в живом исполнении солистов-вокалистов и ансамбля украинской песни «Свободные казаки», — отмечается в анонсе.

Адрес: Летняя театральная площадка Николаевского академического художественного драматического театра (ул. Адмиральская, 25).

Афіша філармоніїАфиша филармонии
Афіша філармоніїАфиша филармонии

Каштановый сквер

2 августа, воскресенье — социокультурный проект «Художественный квартал на Соборной»

  • 11:00 — экспозиции, выставки-продажи
  • 11:00 — «Библио-драйв: творческая мастерская под каштанами» (интерактивная программа и мастер-классы) от ЦБС для детей
  • 13:00 — Мастер-класс «Рисуем песком» от Елены Васильевой
  • 17:00 — Выступление духового оркестра
  • 18:00 — Караоке на Соборной
  • 19:00 — Концертная программа «Путь» заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины, поэта и композитора Александра Гончара
Анонс заходів Управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММРАнонс мероприятий Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия ММР

Водная экскурсия на катере «Liberty»

31 июля, пятница, 18:00 и 19:10 — все желающие могут отправиться в путешествие по водным просторам Николаева и открыть для себя новые страницы истории города вместе с Татьяной Губской.

«Во время путешествия участники откроют для себя малоизвестные страницы истории Николаева и услышат увлекательные рассказы о городе с новой точки зрения. На экскурсии вы узнаете: историю Турецкого водопада, расположенного на территории бывшего турецкого поселения, и даже выучите несколько слов на турецком языке; какую криминальную драму в конце XIX века пережило место, где сейчас находится Варваровский элеватор, и чем завершилось это противостояние; уникальный рецепт начала XX века от известного ресторатора нашего края Фридриха Бишлера», — отмечают организаторы.

Стоимость участия: 400 гривен. Предварительная запись: +38 (098) 300-10-77

Афіша: Туристично-інформаційний центр МиколаєваАфиша: Туристическо-информационный центр Николаева

Николаевская астрономическая обсерватория

31 июля, пятница, 20:00 — вечерняя экскурсия с астрономическими наблюдениями

«Проведите свой летний вечер на увлекательной вечерней экскурсии в Николаевской обсерватории. Погрузитесь в тайны звёздного неба и откройте для себя космос вблизи. В программу экскурсии входит: историческая часть — экскурсия по главному зданию обсерватории; знакомство с музеем обсерватории; астрономическая часть — наблюдение за небесными объектами в телескопы. Прогулка по звёздному небу с интересными фактами от астронома. В случае ухудшения погодных условий экскурсия отменяется или переносится. Но об этом мы вас предупредим», — отмечают организаторы.

Продолжительность экскурсии: 2–2,5 часа. Стоимость билетов: взрослый — 300 гривен, детский (от 5 до 16 лет) — 270 гривен.

Для участия необходимо предварительно забронировать место. Запись — через страницу в Instagram @mykolaiv_observatory или по телефону: 096 175 76 38 (Анастасия).

Миколаївська астрономічна обсерваторія. Фото: uk.wikipedia.orgНиколаевская астрономическая обсерватория. Фото: uk.wikipedia.org

Николаевский яхт-клуб

2 августа, воскресенье, 10:00 — экскурсия по Николаевскому яхт-клубу

Продолжительность: около 2 часов. Стоимость: 250 гривен с человека. Предварительная запись не требуется.

«Во время прогулки участники узнают об истории яхт-клуба, увидят старинные пушки, «турецкий» фонтан, дом для членов яхт-клуба, построенный в 1904 году, а также услышат интересные рассказы о судьбах его основателей и других малоизвестных страницах истории. Завершится экскурсия у церкви Святой Екатерины», — отмечается в сообщении.

Фото: uk.wikipedia.orgФото: uk.wikipedia.org

Вы тоже планируете мероприятия в Николаеве? Сообщите о них нам по электронной почте [email protected], чтобы о них узнало как можно больше жителей Николаева.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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